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Центральная Азия
США профинансируют развитие «независимых» СМИ в Узбекистане
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danilov 23 Февраля 2021 в 12:54:52
Госдепартамент США намерен выделить средства на реализацию программы по укреплению потенциала гражданского общества и «независимых» средств массовой информации в Узбекистане. RT ознакомился с описанием соответствующего гранта.

Как следует из документа, американская сторона предлагает потенциальным подрядчикам заняться развитием местных «независимых» СМИ, продвижением прав человека, а также расширением экономических возможностей граждан Узбекистана.

Предполагается, что проект, помимо прочего, поможет улучшить экономическую ситуацию в стране, повысить способность организаций гражданского общества реагировать на социальные потребности жителей республики, а также посодействует работе СМИ и учреждений, занимающихся профессиональной подготовкой журналистов.

Размер одного гранта для каждого из будущих подрядчиков, как отмечается в тексте, может варьироваться в пределах от $10 тыс. до $50 тыс., при этом об их общем количестве не упоминается.

Ранее сообщалось, что USAID заинтересовано в «укреплении местного самоуправления» в Киргизии.

В рамках подготовки к возможному старту соответствующей программы агентство объявило о начале сбора необходимой ему информации от «местных партнёров».

https://russian.rt.com/world/news/834292-uzbekistan-ssha-demokratiya
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 23.02.2021 в 13:11:19   # 772558
Мда демократия наступает....печально
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  Пастафариан 23.02.2021 в 14:21:35   # 772563
С Праздником Всех !!!
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  Dimmon 23.02.2021 в 15:21:31   # 772564
точно, с праздником Мужики!
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  старик 23.02.2021 в 18:04:39   # 772570
Quote:
Как следует из документа, американская сторона предлагает потенциальным подрядчикам заняться развитием местных «независимых» СМИ, продвижением прав человека, а также расширением экономических возможностей граждан Узбекистана.
Жди беды!
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  Рамзес 23.02.2021 в 19:01:02   # 772572
Эти дерьмократы как нарыв - когда уже их постигнут «Десять казней египетских»
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