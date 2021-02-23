США профинансируют развитие «независимых» СМИ в Узбекистане

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danilov 23 Февраля 2021 в 12:54:52
Как следует из документа, американская сторона предлагает потенциальным подрядчикам заняться развитием местных «независимых» СМИ, продвижением прав человека, а также расширением экономических возможностей граждан Узбекистана.
Предполагается, что проект, помимо прочего, поможет улучшить экономическую ситуацию в стране, повысить способность организаций гражданского общества реагировать на социальные потребности жителей республики, а также посодействует работе СМИ и учреждений, занимающихся профессиональной подготовкой журналистов.
Размер одного гранта для каждого из будущих подрядчиков, как отмечается в тексте, может варьироваться в пределах от $10 тыс. до $50 тыс., при этом об их общем количестве не упоминается.
Ранее сообщалось, что USAID заинтересовано в «укреплении местного самоуправления» в Киргизии.
В рамках подготовки к возможному старту соответствующей программы агентство объявило о начале сбора необходимой ему информации от «местных партнёров».
https://russian.rt.com/world/news/834292-uzbekistan-ssha-demokratiya
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Пастафариан 23.02.2021 в 14:21:35 # 772563
Как следует из документа, американская сторона предлагает потенциальным подрядчикам заняться развитием местных «независимых» СМИ, продвижением прав человека, а также расширением экономических возможностей граждан Узбекистана.Жди беды!