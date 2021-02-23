Ещё кто то себе дворец строит



Экс-премьер обзавелся недвижимостью в элитном коттеджном городке "Солнечная долина"

8 декабря 2020

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Земельные наделы семьи Гройсмана расположены на окраине городка, со стороны напоминая хутор. Они отгорожены одним высоченным забором. Такая большая площадь очень сильно выделяется на фоне соседних участков. Территорию с обеих сторон окружают рукотворные водоемы. По периметру установлено видеонаблюдение. А при въезде в городок - пост охраны, где 24/7 дежурят крепкие парни.

... Хутор Гройсмана под Киевом. Земли и особняки политик записал на жену и дочь https://strana.ua/articles/private-life/305369-khutor-hrojsmana-pod-kievom-zemli-i-osobnjaki-on-zapisal-na-zhenu-i-doch.html Экс-премьер обзавелся недвижимостью в элитном коттеджном городке "Солнечная долина"8 декабря 2020......Земельные наделы семьи Гройсмана расположены на окраине городка, со стороны напоминая хутор. Они отгорожены одним высоченным забором. Такая большая площадь очень сильно выделяется на фоне соседних участков. Территорию с обеих сторон окружают рукотворные водоемы. По периметру установлено видеонаблюдение. А при въезде в городок - пост охраны, где 24/7 дежурят крепкие парни....

Mr. White

2 месяца назад

Нужно уметь копить и откладывать! А не так как вы, получили и все потратили, человек работал не покладая рук и думал о нашем благе, а то что у него зарплата была всего 53 тыс грн, так это ерунда. Тормозок с дому взял, сэкономил на столовой депутатской, за год глядишь и уже на дом наоткладывал, потом проездной можно ж на год купить, тоже экономия, в конце года глядишь и мерс можно взять, ну а там родители помогли, они ж всю жизнь работали, вот и отложили пару лярдов баксов, тогда ж СССР был, зарплаты ого-го!

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