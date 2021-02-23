Ещё кто то себе дворец строит

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danilov 23 Февраля 2021 в 19:50:07
за год затопили целое ущелье и создали искусственный водоём.
Над местом бесполезная зона.
Кто бы это мог быть?
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41.07221423651574, 69.84042239458738
Дача нашего отца
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Lokki от 23.02.2021 14:53:27М-да, не Россия, много ли там народу? Кто , кроме Путина, может себе позволить что-то строить!?
Я так понял это где-то в Узбекистане. Да мало ли там народу кто может себе что-то строить.
Я так понял это где-то в Узбекистане. Да мало ли там народу кто может себе что-то строить.
Цитата: Zoggyla от 23.02.2021 15:25:42
Кто , кроме Путина, может себе позволить что-то строить!?
Кто , кроме Путина, может себе позволить что-то строить!?
Ара горный 23.02.2021 в 22:15:04 # 772584
аква-дискотека где ?
Quote:
Хутор Гройсмана под Киевом. Земли и особняки политик записал на жену и дочь https://strana.ua/articles/private-life/305369-khutor-hrojsmana-pod-kievom-zemli-i-osobnjaki-on-zapisal-na-zhenu-i-doch.html
Экс-премьер обзавелся недвижимостью в элитном коттеджном городке "Солнечная долина"
8 декабря 2020
...
...
Земельные наделы семьи Гройсмана расположены на окраине городка, со стороны напоминая хутор. Они отгорожены одним высоченным забором. Такая большая площадь очень сильно выделяется на фоне соседних участков. Территорию с обеих сторон окружают рукотворные водоемы. По периметру установлено видеонаблюдение. А при въезде в городок - пост охраны, где 24/7 дежурят крепкие парни.
...
Экс-премьер обзавелся недвижимостью в элитном коттеджном городке "Солнечная долина"
8 декабря 2020
...
...
Земельные наделы семьи Гройсмана расположены на окраине городка, со стороны напоминая хутор. Они отгорожены одним высоченным забором. Такая большая площадь очень сильно выделяется на фоне соседних участков. Территорию с обеих сторон окружают рукотворные водоемы. По периметру установлено видеонаблюдение. А при въезде в городок - пост охраны, где 24/7 дежурят крепкие парни.
...
Quote:
Mr. White
2 месяца назад
Нужно уметь копить и откладывать! А не так как вы, получили и все потратили, человек работал не покладая рук и думал о нашем благе, а то что у него зарплата была всего 53 тыс грн, так это ерунда. Тормозок с дому взял, сэкономил на столовой депутатской, за год глядишь и уже на дом наоткладывал, потом проездной можно ж на год купить, тоже экономия, в конце года глядишь и мерс можно взять, ну а там родители помогли, они ж всю жизнь работали, вот и отложили пару лярдов баксов, тогда ж СССР был, зарплаты ого-го!
9
2 месяца назад
Нужно уметь копить и откладывать! А не так как вы, получили и все потратили, человек работал не покладая рук и думал о нашем благе, а то что у него зарплата была всего 53 тыс грн, так это ерунда. Тормозок с дому взял, сэкономил на столовой депутатской, за год глядишь и уже на дом наоткладывал, потом проездной можно ж на год купить, тоже экономия, в конце года глядишь и мерс можно взять, ну а там родители помогли, они ж всю жизнь работали, вот и отложили пару лярдов баксов, тогда ж СССР был, зарплаты ого-го!
9
Quote:
Михаил Саакашвили строит себе уже второй дом под Киевом https://strana.ua/articles/private-life/263802-saakashvili-prodolzhaet-strojku-svoej-rezidentsii-v-sele-lesniki.html
Участок в селе Лесники принадлежит матери политика, а сотка земли здесь стоит около $2000
27 апреля 2020
...
"В 2016, когда я переехал в Киев из Одессы и моя мама увидела что я тут надолго, она продала родительский дом в центре Тбилиси и купила маленький участок под Киевом, где назад начала строительство одноэтажного трехкомнатного дома", - написал он Сакаашвили. Та же он уточнил, что жилая площадь дома составляет 120 кв м.
Но, как видим, сейчас за этим сравнительном небольшим домом возводится целый особняк.
...
Участок в селе Лесники принадлежит матери политика, а сотка земли здесь стоит около $2000
27 апреля 2020
...
"В 2016, когда я переехал в Киев из Одессы и моя мама увидела что я тут надолго, она продала родительский дом в центре Тбилиси и купила маленький участок под Киевом, где назад начала строительство одноэтажного трехкомнатного дома", - написал он Сакаашвили. Та же он уточнил, что жилая площадь дома составляет 120 кв м.
Но, как видим, сейчас за этим сравнительном небольшим домом возводится целый особняк.
...