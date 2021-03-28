Узбекистан готов построить железную дорогу в Китай в обход Казахстана

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
DITRX 28 Марта 2021 в 21:31:46
Как сообщает корреспондент издания, об этом стало известно на расширенном заседании совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Кыргызстаном и Узбекистаном.
"Узбекская сторона выразила готовность участвовать в проектировании и строительстве отдельных участков железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, а также рассмотреть вопрос софинансирования по мере готовности технико-экономического обоснования проекта", - говорится в официальном сообщении.
Стороны договорились создать благоприятные условия для перевозок железнодорожным транспортом путем предоставления тарифных преференций на взаимной основе по предложениям железнодорожных администраций сторон.
"Кыргызская сторона заинтересована в совместном изучении новых возможностей для экспорта продукции на рынки Афганистана и Пакистана транзитом через Узбекистан", - сказал премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов. СМИ отмечают, что он подчеркнул важность продолжения переговоров по проекту строительства железнодорожной магистрали Китай - Кыргызстан - Узбекистан.
По его словам, "этот проект откроет дополнительные возможности по расширению как двустороннего, так и многостороннего торгово-экономического сотрудничества".
Ранее глава Ассоциации перевозчиков Кыргызстана Темирбек Шабданалиев заявлял, что Казахстану и России невыгодно строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, так как "эти страны не хотят терять свой железнодорожный монополизм".
"Очень много вокруг этого проекта пустых разговоров, но движения никакого нет. Почему? Потому что это противоречит интересам больших стран, в частности Казахстана и России. Когда мы начнем строить железную дорогу, они потеряют несколько показателей, к примеру, потеряют политическое влияние", - приводят журналисты мнение Темирбека Шабданалиева.
По данным СМИ, проекту железной дороги уже свыше 20 лет. Магистраль призвана соединить китайские железные дороги с Узбекистаном и далее через Афганистан, Иран и Турцию с европейской сетью.
https://www.google.com/amp/s/tengrinews.kz/sng/uzbekistan-gotov-postroit-jeleznuyu-dorogu-kitay-obhod-432770/amp/
Комментарии, по рейтингу, по дате