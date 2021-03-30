В центре Ташкента сотни мужчин напали на поклонников японского аниме и корейской поп-музыки

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danilov 30 Марта 2021 в 08:23:45
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 30.03.2021 в 08:50:13 # 775164
Цитата: alpha_portal от 30.03.2021 02:50:13
А за кого их принимать ещё, если они требуют исключить из законодательства уголовную статью за мужеложество? Эти борцы за евроценности действительно бесят. Пи@орги не пройдут
А за кого их принимать ещё, если они требуют исключить из законодательства уголовную статью за мужеложество? Эти борцы за евроценности действительно бесят. Пи@орги не пройдут
Всё это понятно, только там были анимешники. Кто следующий педиатры,гомеопаты?
Пидорги напали на анимешников.
Цитата: kubik от 30.03.2021 03:05:17Конечно, этакое неразборчивое поведение одержимых диковато для цивилизованных мужчин. Но есть в аниме одна изюминка, которая прямо на тортик лезет, разновидная порнушка
Пидорги
Всё это понятно, только там были анимешники. Кто следующий педиатры,гомеопаты?
Пидорги напали на анимешников.
Пидорги
Цитата: alpha_portal от 30.03.2021 02:50:13
А за кого их принимать ещё, если они требуют исключить из законодательства уголовную статью за мужеложество? Эти борцы за евроценности действительно бесят. Пи@орги не пройдут
А за кого их принимать ещё, если они требуют исключить из законодательства уголовную статью за мужеложество? Эти борцы за евроценности действительно бесят. Пи@орги не пройдут
Всё это понятно, только там были анимешники. Кто следующий педиатры,гомеопаты?
Пидорги напали на анимешников.
Ара горный 30.03.2021 в 09:41:47 # 775175
Цитата: Zoggyla от 30.03.2021 03:17:51
Цитата: kubik от 30.03.2021 03:05:17Конечно, этакое неразборчивое поведение одержимых диковато для цивилизованных мужчин. Но есть в аниме одна изюминка, которая прямо на тортик лезет, разновидная порнушка
Пидорги
Всё это понятно, только там были анимешники. Кто следующий педиатры,гомеопаты?
Пидорги напали на анимешников.
Пидорги
Цитата: alpha_portal от 30.03.2021 02:50:13
А за кого их принимать ещё, если они требуют исключить из законодательства уголовную статью за мужеложество? Эти борцы за евроценности действительно бесят. Пи@орги не пройдут
А за кого их принимать ещё, если они требуют исключить из законодательства уголовную статью за мужеложество? Эти борцы за евроценности действительно бесят. Пи@орги не пройдут
Всё это понятно, только там были анимешники. Кто следующий педиатры,гомеопаты?
Пидорги напали на анимешников.
Меня всегда удивляет противоречия в действиях религиозных поборников морали.
С одной стороны они утверждают, что бог которому они поклоняются всемогущ и всеведущ, а стало быть не нуждается ни в чьей помощи для проведения своего замысла в жизнь.
С другой стороны пытаются наказать людей не разделяющих их точку зрения,как будто бог в этом нуждается и не может сделать это сам.
Таким образом показывая ,что могут сделать лучше то , что может сделать бог.
Возникает вопрос:"Они не верят во всемогущество бога?"
А следом и другой вопрос:"А верят ли они вообще в бога?"
Цитата: kubik от 30.03.2021 03:42:58Создатель в курсе, что кто-то считает его всемогущим и всеведущим? Ощущение, что он не в курсях.
Меня всегда удивляет противоречия в действиях религиозных поборников морали.
С одной стороны они утверждают, что бог которому они поклоняются всемогущ и всеведущ, а стало быть не нуждается ни в чьей помощи для проведения своего замысла в жизнь.
С другой стороны пытаются наказать людей не разделяющих их точку зрения,как будто бог в этом нуждается и не может сделать это сам.
Таким образом показывая ,что могут сделать лучше то , что может сделать бог.
Возникает вопрос:"Они не верят во всемогущество бога?"
А следом и другой вопрос:"А верят ли они вообще в бога?"
Цитата: Zoggyla от 30.03.2021 03:17:51
Цитата: kubik от 30.03.2021 03:05:17Конечно, этакое неразборчивое поведение одержимых диковато для цивилизованных мужчин. Но есть в аниме одна изюминка, которая прямо на тортик лезет, разновидная порнушка
Пидорги
Всё это понятно, только там были анимешники. Кто следующий педиатры,гомеопаты?
Пидорги напали на анимешников.
Пидорги
Цитата: alpha_portal от 30.03.2021 02:50:13
А за кого их принимать ещё, если они требуют исключить из законодательства уголовную статью за мужеложество? Эти борцы за евроценности действительно бесят. Пи@орги не пройдут
А за кого их принимать ещё, если они требуют исключить из законодательства уголовную статью за мужеложество? Эти борцы за евроценности действительно бесят. Пи@орги не пройдут
Всё это понятно, только там были анимешники. Кто следующий педиатры,гомеопаты?
Пидорги напали на анимешников.
Меня всегда удивляет противоречия в действиях религиозных поборников морали.
С одной стороны они утверждают, что бог которому они поклоняются всемогущ и всеведущ, а стало быть не нуждается ни в чьей помощи для проведения своего замысла в жизнь.
С другой стороны пытаются наказать людей не разделяющих их точку зрения,как будто бог в этом нуждается и не может сделать это сам.
Таким образом показывая ,что могут сделать лучше то , что может сделать бог.
Возникает вопрос:"Они не верят во всемогущество бога?"
А следом и другой вопрос:"А верят ли они вообще в бога?"
Цитата: bolatbol от 30.03.2021 03:23:32
была такая милашка некогда
была такая милашка некогда
Армия проголодавшихся военных. Как же они ей не будут аплодировать?
Цитата: Zoggyla от 30.03.2021 02:59:12
Итак Корейский поп, k-pop,для ознакомления
Итак Корейский поп, k-pop,для ознакомления
Меня одного бесят накрашенные представители мужского пола? Язык не поворачивается назвать их мужиками.