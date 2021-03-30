В центре Ташкента сотни мужчин напали на поклонников японского аниме и корейской поп-музыки

Цитата: Zoggyla от

Цитата: kubik от

Пидорги Цитата: alpha_portal от

А за кого их принимать ещё, если они требуют исключить из законодательства уголовную статью за мужеложество? Эти борцы за евроценности действительно бесят. Пи@орги не пройдут А за кого их принимать ещё, если они требуют исключить из законодательства уголовную статью за мужеложество? Эти борцы за евроценности действительно бесят. Пи@орги не пройдут

Всё это понятно, только там были анимешники. Кто следующий педиатры,гомеопаты?

Пидорги напали на анимешников. ПидоргиВсё это понятно, только там были анимешники. Кто следующий педиатры,гомеопаты?Пидорги напали на анимешников. Конечно, этакое неразборчивое поведение одержимых диковато для цивилизованных мужчин. Но есть в аниме одна изюминка, которая прямо на тортик лезет, разновидная порнушка

Меня всегда удивляет противоречия в действиях религиозных поборников морали.С одной стороны они утверждают, что бог которому они поклоняются всемогущ и всеведущ, а стало быть не нуждается ни в чьей помощи для проведения своего замысла в жизнь.С другой стороны пытаются наказать людей не разделяющих их точку зрения,как будто бог в этом нуждается и не может сделать это сам.Таким образом показывая ,что могут сделать лучше то , что может сделать бог.Возникает вопрос:"Они не верят во всемогущество бога?"А следом и другой вопрос:"А верят ли они вообще в бога?"