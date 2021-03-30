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Центральная Азия
В центре Ташкента сотни мужчин напали на поклонников японского аниме и корейской поп-музыки
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danilov 30 Марта 2021 в 08:23:45
В Ташкенте десятки мужчин с криками "Аллах акбар" напали на собравшихся любителей аниме и музыки k-pop, приняв их за ЛГБТ-активистов

Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 30.03.2021 в 08:50:13   # 775164
А за кого их принимать ещё, если они требуют исключить из законодательства уголовную статью за мужеложество? Эти борцы за евроценности действительно бесят. Пи@орги не пройдут
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  Zoggyla 30.03.2021 в 08:59:12   # 775167
Итак Корейский поп, k-pop,для ознакомления
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  kubik 30.03.2021 в 09:05:17   # 775168
Пидорги
Цитата: alpha_portal от 30.03.2021 02:50:13
А за кого их принимать ещё, если они требуют исключить из законодательства уголовную статью за мужеложество? Эти борцы за евроценности действительно бесят. Пи@орги не пройдут

Всё это понятно, только там были анимешники. Кто следующий педиатры,гомеопаты?
Пидорги напали на анимешников.
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  Zoggyla 30.03.2021 в 09:14:13   # 775169
Куда этому к-попу до Моранбона!
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  Zoggyla 30.03.2021 в 09:17:51   # 775170
Цитата: kubik от 30.03.2021 03:05:17
Пидорги
Цитата: alpha_portal от 30.03.2021 02:50:13
А за кого их принимать ещё, если они требуют исключить из законодательства уголовную статью за мужеложество? Эти борцы за евроценности действительно бесят. Пи@орги не пройдут

Всё это понятно, только там были анимешники. Кто следующий педиатры,гомеопаты?
Пидорги напали на анимешников.
Конечно, этакое неразборчивое поведение одержимых диковато для цивилизованных мужчин. Но есть в аниме одна изюминка, которая прямо на тортик лезет, разновидная порнушка
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  bolatbol 30.03.2021 в 09:23:32   # 775171
была такая милашка некогда
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  Ара горный 30.03.2021 в 09:41:47   # 775175
Корнями все уходит в японскую эстраду 50-60 годов.



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  Zoggyla 30.03.2021 в 09:42:09   # 775176
Глоток социализма
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  kubik 30.03.2021 в 09:42:58   # 775177
Цитата: Zoggyla от 30.03.2021 03:17:51
Цитата: kubik от 30.03.2021 03:05:17
Пидорги
Цитата: alpha_portal от 30.03.2021 02:50:13
А за кого их принимать ещё, если они требуют исключить из законодательства уголовную статью за мужеложество? Эти борцы за евроценности действительно бесят. Пи@орги не пройдут

Всё это понятно, только там были анимешники. Кто следующий педиатры,гомеопаты?
Пидорги напали на анимешников.
Конечно, этакое неразборчивое поведение одержимых диковато для цивилизованных мужчин. Но есть в аниме одна изюминка, которая прямо на тортик лезет, разновидная порнушка

Меня всегда удивляет противоречия в действиях религиозных поборников морали.
С одной стороны они утверждают, что бог которому они поклоняются всемогущ и всеведущ, а стало быть не нуждается ни в чьей помощи для проведения своего замысла в жизнь.
С другой стороны пытаются наказать людей не разделяющих их точку зрения,как будто бог в этом нуждается и не может сделать это сам.
Таким образом показывая ,что могут сделать лучше то , что может сделать бог.
Возникает вопрос:"Они не верят во всемогущество бога?"
А следом и другой вопрос:"А верят ли они вообще в бога?"
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  Даун 30.03.2021 в 09:58:26   # 775183
Почему не на стройке в Москве, в тюрьму их
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  Zoggyla 30.03.2021 в 10:22:13   # 775185
Цитата: kubik от 30.03.2021 03:42:58
Цитата: Zoggyla от 30.03.2021 03:17:51
Цитата: kubik от 30.03.2021 03:05:17
Пидорги
Цитата: alpha_portal от 30.03.2021 02:50:13
А за кого их принимать ещё, если они требуют исключить из законодательства уголовную статью за мужеложество? Эти борцы за евроценности действительно бесят. Пи@орги не пройдут

Всё это понятно, только там были анимешники. Кто следующий педиатры,гомеопаты?
Пидорги напали на анимешников.
Конечно, этакое неразборчивое поведение одержимых диковато для цивилизованных мужчин. Но есть в аниме одна изюминка, которая прямо на тортик лезет, разновидная порнушка

Меня всегда удивляет противоречия в действиях религиозных поборников морали.
С одной стороны они утверждают, что бог которому они поклоняются всемогущ и всеведущ, а стало быть не нуждается ни в чьей помощи для проведения своего замысла в жизнь.
С другой стороны пытаются наказать людей не разделяющих их точку зрения,как будто бог в этом нуждается и не может сделать это сам.
Таким образом показывая ,что могут сделать лучше то , что может сделать бог.
Возникает вопрос:"Они не верят во всемогущество бога?"
А следом и другой вопрос:"А верят ли они вообще в бога?"
Создатель в курсе, что кто-то считает его всемогущим и всеведущим? Ощущение, что он не в курсях.
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  Panasonic 30.03.2021 в 11:14:15   # 775187
Цитата: bolatbol от 30.03.2021 03:23:32
была такая милашка некогда

Армия проголодавшихся военных. Как же они ей не будут аплодировать?
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  Panasonic 30.03.2021 в 11:16:00   # 775188
Цитата: Zoggyla от 30.03.2021 02:59:12
Итак Корейский поп, k-pop,для ознакомления

Меня одного бесят накрашенные представители мужского пола? Язык не поворачивается назвать их мужиками.
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  htmaker 30.03.2021 в 13:11:13   # 775192
Узбекистан - монокультурное государство, так же как западная, центральная, южная и юго-восточная Азия. Движения: эмо, скин-хеды, аниме и т.д. не приживутся, уклад жизни совсем другой.
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