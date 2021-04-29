Forbes: Западу нужно сделать Узбекистан независимым от РФ и КНР

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danilov 29 Апреля 2021 в 16:22:23
Впервые почти за 200 лет Центральная Азия никому не принадлежит. А Узбекистан является центральным звеном в цепи стран этого региона. То есть, у стран Шелкового пути, у всех этих «станов», появился реальный шанс самостоятельно вершить собственную судьбу без воздействия со стороны иностранных держав. Но это довольно слабый шанс, и они могут его лишиться, если все региональные и глобальные силы не выступят заодно в их защиту.
Центральная Азия как козырь против Пекина и Москвы
Почему Запад должен обратить на это внимание? Прежде всего, Узбекистан может оказывать и оказывает огромное влияние на соседний Афганистан. Как мы выяснили с ущербом для себя, нестабильность в Афганистане может стремительно превратиться в угрозу Западу, то есть нашему собственному будущему. Последние два десятилетия, ушедшие на сдерживание в значительной степени мнимой исламистской опасности, мы можем считать практически потерянным временем. Пока мы боролись с этой мнимой опасностью, усилились и стали создавать серьезную угрозу наши глобальные противники — Россия в Европе, а Китай в Тихоокеанском регионе. Афганистан тоже в любой момент может стать оружием в борьбе [против Запада]. Кроме того, та держава, которая господствует в Центральной Азии, получает доступ, причем эксклюзивный, к дешевому сырью, начиная с нефти и газа и заканчивая золотом и ураном. Господствуя в средней Азии, можно качать регион в любую сторону от Ирана до Пакистана. По сути дела, так и происходит в постсоветскую эпоху.
Сейчас Китай имеет все шансы стать главным торговым партнером обеих вышеуказанных стран. Недавняя крупная торговая сделка Китая с Ираном на 400 миллиардов долларов, широко освещавшаяся в СМИ, дала Пекину возможность бесперебойно получать дешевую иранскую нефть, а Тегерану — реальный шанс уйти от западных санкций. В опубликованной в Forbes статье «Соглашение между Китаем и Ираном на 400 миллиардов долларов: изменение в соотношении сил угрожает западной энергетике» приводятся все имеющиеся весьма весомые аргументы в пользу именно такой трактовки.
Такие сдвиги в глобальном соотношении сил позволят Ирану проводить наступательную политику в своем регионе, в том числе с использованием ядерных козырей. А китайская валюта будет уверенно вытеснять доллар в международных расчетах. Есть и другая статья в Forbes, в которой кратко рассказывается о том, почему Китай считает этот регион исключительно важным для своего выживания и реализации глобальной стратегии. «Это китайское подбрюшье», — говорится в статье. Автор цитирует слова высокопоставленного китайского руководителя, который утверждает, что «любое западное давление здесь оказывает на нас гораздо большее влияние, чем американское присутствие в Тихом океане».
Наследие России еще не преодолено
Что касается России, то ее влияние настолько мощно и обширно, что даже не нуждается в описании. Даже самый краткий курс истории даст представление о том, почему Москва сохраняет свое присутствие в регионе. С начала 1800-х годов она была там преобладающим гегемоном. Весь XIX век цари вели в Центральной Азии против британской империи долгую и изнурительную кампанию, которая получила название Большая игра. Британцы были напуганы якобы имевшимися планами царей поставить под вопрос власть Британской империи над Индией. Афганистан играл роль буфера, а Россия захватила все до этой разграничительной линии, назвав данную территорию русским Туркестаном. «Станов» как государств в известном нам сегодня виде тогда не существовало. Их создала советская система, получившая от царей по наследству власть на этих территориях. Недолгое время после революции 1917 года и года до 1923 года этот регион бунтовал против Москвы. Тогда он ощутил вкус независимости, как и многие другие страны. Но потом будущие «станы», как и другие регионы империи, пали под натиском мясников-палачей из Красной Армии. И только спустя почти 70 лет республики Шелкового пути в 1991 году все-таки сбросили московское иго.
Но свобода от Москвы была все-таки во многом символической. Подлинная независимость означает возможность полностью и самостоятельно распоряжаться своей национальной судьбой. Странам региона еще предстоит найти свой собственный курс. Казахстан какое-то время подавал надежды, но сегодня он, по всей видимости, взял на вооружение династическую модель со всеми вытекающими из этого проблемами. (Так в тексте. Непонятно, откуда автор взял эту мысль: новый президент Казахстана Токаев не является родственником Назарбаева — прим. ред.) Киргизия, спотыкаясь, бредет от одного кризиса к другому. Таджикистан, будучи самой маленькой республикой по площади и численности населения, больше всего зависит от покровительства России и Китая, которые помогают ему обеспечивать ненадежную стабильность. Что касается Туркмении… чем меньше о ней будет сказано, тем лучше. Российские войска по-прежнему присутствуют в большинстве «станов» — либо на базах, либо на границах. Что до Китая, то есть одна полезная статья про центральноазиатский регион, написанная авторитетной организацией «Общество Оксус по Центральной Азии» (The Oxus Society For Central Asian Affairs), которая называется «Китайские компании в Центральной Азии. Как клановый капитализм разрушает справедливость».
Зловредное китайское влияние
Главный аргумент этой статьи заключается в том, что знаменитая пекинская инициатива «Один пояс — один путь» грозит увековечить коррумпированные элиты Центральной Азии, обогащая их в обмен за самые ценные природные и экономические активы государства.
Китайские компании в настоящее время владеют четвертью нефтедобычи в Казахстане и закупают более половины туркменского экспортного газа. Их интересы выходят далеко за рамки нефтегазового сектора. Китай стремится создавать комплексные торговые зоны, использовать землю сельскохозяйственного назначения и выводить в этот регион старые китайские предприятия. Китайский государственный «Эксимбанк» является крупнейшим кредитором для Таджикистана и Киргизии, поскольку ему принадлежит 49 и 36 процентов их государственного долга.
В такой мрачной атмосфере незападного доминирования единственную надежду на будущее подает Узбекистан. После 25 лет постсоветского диктаторского правления бывшего лидера Ислама Каримова страна открылась навстречу внешнему миру и начала развиваться поразительными темпами. Изменения последних четырех лет после прихода к власти нового президента Шавката Мирзиёева вызывают изумление. Я написал две статьи о контрасте между бывшим режимом, по своему стилю похожим на северокорейский, и нынешним. Во время моей последней поездки в Узбекистан в марте этого года физические свидетельства таких перемен были видны повсюду. Понимаешь, что эта очень азиатская страна реализует у себя успешные в экономическом плане модели государств Азии — таких, как Сингапур, Малайзия или Индия, но при этом применяет строгие экологические и исторические критерии. Все проспекты в крупных узбекских городах и стоящие вдоль них здания поразительно чистые и отремонтированные. Исторические памятники тоже в хорошем состоянии — а их в Узбекистане великое множество. В этом он чем-то похож на Венецию. В легендарных городах, таких как Самарканд и Бухара, на окраинах ведется современное строительство. Но планирование осуществляется таким образом, чтобы ни в коей мере не навредить историческим центрам и окружающей среде. (Этим Узбекистан резко отличается от Турции, где новые шикарные здания вытесняют леса, строятся на береговой линии и в древних местах.)
Что примечательно, народ этой страны с оптимизмом оценивает свои условия. Начиная с Турции и кончая Ираном и Пакистаном, если местное население получает шанс поговорить с гостем с Запада, оно начинает громко жаловаться на власть. В отличие от них, все те узбеки, которых я лично опрашивал (в стране и за рубежом), говорят о своей стране без злобы и раздражения. Возможно, отчасти это объясняется историческим моментом. Только что прекратил свое существование режим с менталитетом «осажденной крепости», и все теперь смотрят в будущее. Запад должен этим воспользоваться.
Расцвет Узбекистана и методы его защиты от России
Нет никаких сомнений, что в первые 10 лет правления Назарбаева в Казахстане были такие же настроения. Но оптимизм узбеков имеет веские основания, поскольку он зиждется на конкретных мерах, принимаемых правительством. Во многом на пользу идет и то, что граждане постоянно чувствуют свою вовлеченность в формирование политики государства, которое все позитивнее относится к собственной органичной версии демократии. Есть еще один уникальный момент. Узбекистан сформировал новаторскую форму интерактивной бюрократии, открыв целую сеть «консультативных центров» в городах и селах. Люди могу прийти туда и пожаловаться на несправедливость, или принять участие в собраниях общественности, похожих на западные комитеты местного самоуправлении. Там, где нарушения и злоупотребления сохраняются, люди сообщают об этом через социальные сети, которые государство никак не контролирует (в отличие от Китая и от России, где, говорят, все контролируется).
Очень важно и то, что государственные органы Узбекистана расширяют свободы неторопливо и взвешенно, стараясь не опережать консервативное общественное мнение. Слишком быстрая и масштабная вестернизация может вызвать недовольство у сильных соседей, будь это Россия, Китай, Индия или афганские исламисты. Трагический пример Тбилиси в годы правления либерального Саакашвили выглядит угрожающе на фоне национального расцвета Узбекистана. Даже когда ты все делаешь правильно в области прав человека, свободы слова и в экономике, это не будет иметь абсолютно никакого значения, если ты обидишь соседние державы настолько, что они начнут вмешательство, разжигая сепаратистские настроения и недовольство масс, как это произошло в Грузии. (Так в тексте. Автор не знает, что грузины изгнали Саакашвили в 2021 году именно из-за нарушения им прав человека, а также его диктата в СМИ и экономике — прим. ред.)
Узбекский президент Мирзиёев очень мудро провел свои первые два года у власти, посещая соседние страны и налаживая с ними отношения. Он решил теснее объединить страны Шелкового пути, чтобы создать некий торговый блок. Безусловно, он рассчитывает на то, что дестабилизировать целый блок стран труднее, чем одну страну. Между тем, Мирзиёев содействует притоку инвестиций в Узбекистан со всех концов мира, в том числе из Европы и США. Он делает ставку на то, что зарубежные инвесторы будут заинтересованы в прочности позиций его страны и помогут обеспечить ее безопасность. Таким образом, далеко не все пути во внешний мир проходят через Москву, и эту ситуацию нам надо укреплять. Не проходят все центральноазиатские коммуникации и через Китай или какую-то другую державу, способную навязать населению группу олигархов, имамов или династию.
Узбекистан как пример решения для Украины и Тайваня
Узбекистан подает пример страны, пытающейся развенчать правило, которое гласит, что география — это судьба. Он стремится к свободе и независимости, находясь в тени гигантских сил гегемонии. Запад обязан обеспечить этой стране успех, не в последнюю очередь в силу того, что мы после окончания холодной войны неоднократно отказывали в поддержке таким же союзникам, когда на них давила Москва. Каждый такой провал неизбежно ведет к новым запугиваниям. Сначала Россия запугивала Грузию. Наш пассивный ответ на это неотвратимо привел к тому, что Россия начала запугивать Украину. Увы, именно эти неудачи в прошлом заставляют нас колебаться, глядя вперед, отнимая смелость. Но если мы хотим найти простое решение для проблем Украины и Тайваня, нам нельзя пренебрегать Узбекистаном.
Мелик Кайлан (Melik Kaylan)
Оригинал публикации: To Balance The Global Pressure From Russia And China The West Must Help Uzbekistan
Комментарии, по рейтингу, по дате
1 надо качать регион
2 СССР мясники
3 не запад командует
4 это очень плохо что не запад командует
5 надо пытаться что бы самим получать сырье
6 кто так не думает тот противник демократии так его
KapitanNemo 29.04.2021 в 20:29:47 # 777067
Западу нужно сделать Узбекистан независимым от РФ и КНР, но зависимым от США.