Конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана

Цитата: htmaker от

Казалось бы, достаточно переселить население от границ с обеих сторон, и вопрос снят. Но учитывая ментальность с обеих сторон, это породит ещё больше проблем. Казалось бы, достаточно переселить население от границ с обеих сторон, и вопрос снят. Но учитывая ментальность с обеих сторон, это породит ещё больше проблем.

Куда переселять? Там люди живут на одних и тех же местах многие поколения.