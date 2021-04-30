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Центральная Азия
Конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана
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danilov 30 Апреля 2021 в 10:50:12
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  Zoggyla 30.04.2021 в 11:51:36   # 777114
Чтобы загасить этот конфликт кто-то должен уступить. Кажется- это не реально.
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  Dimmon 30.04.2021 в 12:02:44   # 777115
миротворцев надо вводить, иначе никак
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  htmaker 30.04.2021 в 12:11:54   # 777116
Казалось бы, достаточно переселить население от границ с обеих сторон, и вопрос снят. Но учитывая ментальность с обеих сторон, это породит ещё больше проблем.
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  kubik 30.04.2021 в 12:24:56   # 777122
Из 970 км гос границы 70 участков ещё остаются спорными это фактически вся граница, им проще в одно государство объединиться, чем всё это делить и воевать, тем боле, что население там скорее всего перемешано.
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  kubik 30.04.2021 в 12:26:46   # 777123
Цитата: htmaker от 30.04.2021 06:11:54
Казалось бы, достаточно переселить население от границ с обеих сторон, и вопрос снят. Но учитывая ментальность с обеих сторон, это породит ещё больше проблем.

Куда переселять? Там люди живут на одних и тех же местах многие поколения.
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  Zoggyla 30.04.2021 в 12:31:02   # 777124
Цитата: kubik от 30.04.2021 06:26:46
Цитата: htmaker от 30.04.2021 06:11:54
Казалось бы, достаточно переселить население от границ с обеих сторон, и вопрос снят. Но учитывая ментальность с обеих сторон, это породит ещё больше проблем.

Куда переселять? Там люди живут на одних и тех же местах многие поколения.
и многие поколения проблема не решается....
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  htmaker 30.04.2021 в 13:34:08   # 777126
Цитата: kubik от 30.04.2021 06:26:46
Цитата: htmaker от 30.04.2021 06:11:54
Казалось бы, достаточно переселить население от границ с обеих сторон, и вопрос снят. Но учитывая ментальность с обеих сторон, это породит ещё больше проблем.

Куда переселять? Там люди живут на одних и тех же местах многие поколения.
Вот когда осознанно люди поймут что для страны нужна буферная приграничная зона, и смысл жизни не в её отсутствии, то тогда всё наладится.
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  bolatbol 30.04.2021 в 13:37:04   # 777128
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