Конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана

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danilov 30 Апреля 2021 в 10:50:12
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: htmaker от 30.04.2021 06:11:54
Казалось бы, достаточно переселить население от границ с обеих сторон, и вопрос снят. Но учитывая ментальность с обеих сторон, это породит ещё больше проблем.
Казалось бы, достаточно переселить население от границ с обеих сторон, и вопрос снят. Но учитывая ментальность с обеих сторон, это породит ещё больше проблем.
Куда переселять? Там люди живут на одних и тех же местах многие поколения.
Цитата: kubik от 30.04.2021 06:26:46и многие поколения проблема не решается....
Куда переселять? Там люди живут на одних и тех же местах многие поколения.
Цитата: htmaker от 30.04.2021 06:11:54
Казалось бы, достаточно переселить население от границ с обеих сторон, и вопрос снят. Но учитывая ментальность с обеих сторон, это породит ещё больше проблем.
Казалось бы, достаточно переселить население от границ с обеих сторон, и вопрос снят. Но учитывая ментальность с обеих сторон, это породит ещё больше проблем.
Куда переселять? Там люди живут на одних и тех же местах многие поколения.
Цитата: kubik от 30.04.2021 06:26:46Вот когда осознанно люди поймут что для страны нужна буферная приграничная зона, и смысл жизни не в её отсутствии, то тогда всё наладится.
Куда переселять? Там люди живут на одних и тех же местах многие поколения.
Цитата: htmaker от 30.04.2021 06:11:54
Казалось бы, достаточно переселить население от границ с обеих сторон, и вопрос снят. Но учитывая ментальность с обеих сторон, это породит ещё больше проблем.
Казалось бы, достаточно переселить население от границ с обеих сторон, и вопрос снят. Но учитывая ментальность с обеих сторон, это породит ещё больше проблем.
Куда переселять? Там люди живут на одних и тех же местах многие поколения.
Цитата: Dimmon от 30.04.2021 06:02:44
миротворцев надо вводить, иначе никак
миротворцев надо вводить, иначе никак