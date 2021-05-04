Киргизия и Таджикистан завершили отвод войск от границы

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danilov 04 Мая 2021 в 09:51:49
"Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий", - говорится в сообщении.
По данным погранведомства, продолжается работа совместной комиссии, в состав которой входят представители Минобороны двух стран, по осмотру территории, на которой ранее находились воинские подразделения и военная техника. Обстановка на границе и в прилегающих к ней районах в настоящее время "стабильная", за минувшую ночь "инциденты и перестрелки не зафиксированы".
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11298705
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