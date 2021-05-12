Правительство РФ одобрило проект создания объединенной системы ПВО России и Таджикистана

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danilov 13 Мая 2021 в 13:15:08
"Правительство Российской Федерации постановляет представить президенту Российской Федерации предложение о подписании указанного соглашения", - говорится в документе за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
В проекте соглашения отмечается, что стороны выделят отдельный район коллективной безопасности.
Координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы ПВО РФ и Таджикистана и войск, входящих в состав других региональных систем ПВО в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности, будет осуществлять главнокомандующий Воздушно-космическими силами ВС России, говорится в документе.
ТАСС
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