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Центральная Азия
Таджикистан и Узбекистан продолжают делить границу
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danilov 24 Мая 2021 в 12:34:06
Делегации республик завершили почти недельные переговоры в Худжанде.
Однако, каких-либо значимых результатов стороны либо не добились, либо не озвучили.
Известно только, что по итогам встречи был подписан очередной протокол.
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  Рамзес 24.05.2021 в 12:59:37   # 778318
Как было хорошо когда все вместе жили,ни границ ни заборов.
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  Ratkhan 24.05.2021 в 13:07:39   # 778322
Цитата: Рамзес от 24.05.2021 06:59:37
Как было хорошо когда все вместе жили,ни границ ни заборов.

Иди в Россию, там как раз нет границ нет заборов между автономной республика.
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  Рамзес 24.05.2021 в 18:42:49   # 778337
Цитата: Ratkhan от 24.05.2021 07:07:39
Цитата: Рамзес от 24.05.2021 06:59:37
Как было хорошо когда все вместе жили,ни границ ни заборов.

Иди в Россию, там как раз нет границ нет заборов между автономной республика.
А с чего то в Россию и почему?Моя родина Казахстан если че.
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  Рамзес 24.05.2021 в 18:48:54   # 778338
А так для особо упоротых.https://factcheck.kz/socium/statya-174-uk-rk-mozhno-li-popast-pod-sud-za-kommentarij-v-socsetyax/
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