Таджикистан и Узбекистан продолжают делить границу

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danilov 24 Мая 2021 в 12:34:06
Однако, каких-либо значимых результатов стороны либо не добились, либо не озвучили.
Известно только, что по итогам встречи был подписан очередной протокол.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Рамзес от 24.05.2021 06:59:37
Как было хорошо когда все вместе жили,ни границ ни заборов.
Как было хорошо когда все вместе жили,ни границ ни заборов.
Иди в Россию, там как раз нет границ нет заборов между автономной республика.
Цитата: Ratkhan от 24.05.2021 07:07:39А с чего то в Россию и почему?Моя родина Казахстан если че.
Иди в Россию, там как раз нет границ нет заборов между автономной республика.
Цитата: Рамзес от 24.05.2021 06:59:37
Как было хорошо когда все вместе жили,ни границ ни заборов.
Как было хорошо когда все вместе жили,ни границ ни заборов.
Иди в Россию, там как раз нет границ нет заборов между автономной республика.