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Центральная Азия
США попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно принять афганцев
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GoodZone 02 Июля 2021 в 15:46:00
США попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно принять около девяти тысяч афганцев, помогавших американцам во время их кампании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.

Соглашение должно стать частью крупной сделки по налаживанию сотрудничества Соединенных Штатов со странами Средней Азии — оно будет касаться вопросов вокруг афганского урегулирования. Министры иностранных дел Узбекистана и Таджикистана Абдулазиз Камилов и Сироджиддин Аслов должны подписать соответствующее соглашение на этой неделе, пока находятся в Вашингтоне с рабочими визитами.

По словам источников Bloomberg, Вашингтон настаивает на том, чтобы власти перечисленных стран позволили проводить разведку с их территории. Соглашение может быть выгодно для обеих сторон: так, боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) продвигаются все дальше, они уже подошли к границам Таджикистана.

Ранее американские войска оставили крупнейшую авиабазу США «Баграм» в Афганистане, объект был передан властям страны. При этом состояние переданной авиабазы собеседники телеканала комментировать не стали, сославшись на запрет разглашать эти данные журналистам и СМИ.

1 июня уточнялось, что Вашингтон вывел треть своих войск из Афганистана. Официальный вывод войск США и стран НАТО с афганских территорий начался 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле. Президент Соединенных Штатов Джо Байден объяснил это решение своей убежденностью в том, что военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Lokki 02.07.2021 в 18:45:45   # 780854
Ну а мы то тут при чем? Хотите помоч девяти тысячам авганцев, временно разместите их у себя в США. Здорово на чужом горбу в рай въезжать.
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  Zoggyla 02.07.2021 в 19:57:54   # 780858
Залезли в осиное гнездо, находящееся за тысячи километров и целый океан от них. Удовлетворили свой меркантильный интерес, теперь сваливают, а пособников кто-то должен приютить "временно"...И ведь приютят.
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  ГОРЫНЫЧ 02.07.2021 в 20:17:16   # 780861
... нет ничего более постоянного, чем временное.
(Альберт Джей Нок)
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  старик 02.07.2021 в 20:46:31   # 780870
Перечисленным странам не стыдно выслушивать ТАКОЕ предложение? Quote:
По словам источников Bloomberg, Вашингтон настаивает на том, чтобы власти перечисленных стран позволили проводить разведку с их территории.
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  bolatbol 02.07.2021 в 21:12:50   # 780877
Путин обозначил постсоветское пространство как сферу национальных интересов и красные линии для Запада. Думаю, мягко не допустит дестабилизировать Среднюю Азию.
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  Hairless 02.07.2021 в 21:52:55   # 780879
А потом талибы потребуют их выдачи и после отказа придет за ними. И РФ ввяжется в войну с талибами. З@еб#сь перспектива!
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  Konstant 02.07.2021 в 22:12:44   # 780880
Какая глупая идея....чревата такими непредсказуемым последствиями....
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  Konstant 02.07.2021 в 22:13:17   # 780881
А потом эти помощники права качать начнут
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  Moro 02.07.2021 в 22:17:06   # 780882
К себе пусть забирают!
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  Skype 02.07.2021 в 22:35:48   # 780885
Думаю это приказ, кто посмеет отказать???
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  Маке0912 02.07.2021 в 23:58:01   # 780892
Я критически отношусь к пиндосам. Что бы они там не делали. Но афганцев жаль. Америкосы уйдут, афганцев всех уничтожат с семьями. Кто боролся с Талибами вот в чём вопрос.
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