США попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно принять афганцев

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GoodZone 02 Июля 2021 в 15:46:00
Соглашение должно стать частью крупной сделки по налаживанию сотрудничества Соединенных Штатов со странами Средней Азии — оно будет касаться вопросов вокруг афганского урегулирования. Министры иностранных дел Узбекистана и Таджикистана Абдулазиз Камилов и Сироджиддин Аслов должны подписать соответствующее соглашение на этой неделе, пока находятся в Вашингтоне с рабочими визитами.
По словам источников Bloomberg, Вашингтон настаивает на том, чтобы власти перечисленных стран позволили проводить разведку с их территории. Соглашение может быть выгодно для обеих сторон: так, боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) продвигаются все дальше, они уже подошли к границам Таджикистана.
Ранее американские войска оставили крупнейшую авиабазу США «Баграм» в Афганистане, объект был передан властям страны. При этом состояние переданной авиабазы собеседники телеканала комментировать не стали, сославшись на запрет разглашать эти данные журналистам и СМИ.
1 июня уточнялось, что Вашингтон вывел треть своих войск из Афганистана. Официальный вывод войск США и стран НАТО с афганских территорий начался 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле. Президент Соединенных Штатов Джо Байден объяснил это решение своей убежденностью в том, что военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство.
Комментарии, по рейтингу, по дате
(Альберт Джей Нок)
По словам источников Bloomberg, Вашингтон настаивает на том, чтобы власти перечисленных стран позволили проводить разведку с их территории.