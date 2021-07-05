Туркменские чиновники обнаружили сокращение населения страны в два раза

Что-то я сомневаюсь в этом. В Казахстане была в своё время убыль населения, как ни пытались накрутить цифры. Это понятно - из-за массового оттока нетитульных. В Туркмении нетитульные были не так многочисленны, погоды не создают. Да и уехали давно, кто мог. Чтобы туркмены массово уезжали, тоже особо не видно. Ну, так - студенты попадаются, но они дома, наверно, числятся ещё. Что до рождаемости, то до этого охочи как раз в большей степени нищие. Так что у меня сомнение насчёт таких цифр