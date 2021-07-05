Туркменские чиновники обнаружили сокращение населения страны в два раза

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danilov 05 Июля 2021 в 09:30:04
В статистике Всемирного банка, опирающейся на официальную информацию, в 2018 году численность населения оценена в 5,8 миллиона человек. Официальный правительственный проект оценивал население в 6,2 миллиона в 2020 году. Источники Туркменской редакции Азаттыка говорят, что в реальности страна испытывает резкую депопуляцию, что стало неожиданностью даже для властей.
Только с 2008 по 2018 год страну покинули больше миллиона 800 тысяч человек, утверждают источники Азаттыка. Население уезжает в Турцию, Россию, Украину и Узбекистан. При этом власти пытаются усложнить выезд из страны. Например, в 2018 году власти останавливали выезд из страны граждан моложе 40 лет.
Если оценки источников Туркменской редакции Азаттыка верны, за время авторитарного правления Сапармурата Ниязова и Гурбангулы Бердымухамедова страна сократила своё населения до уровня 1980-х годов. В то время как во всех соседних странах оно растёт. За годы их правления Туркменистан занял низшие позиции во всех мировых рейтингах свободы слова, политической жизни, прессы, интернета и уровня коррупции. Страна испытывает серьёзные экономические сложности.
Обладая одними из крупнейших в мире доказанных запасов природного газа, Ашхабад довёл население до нищеты. В регионах отмечается дефицит продуктов и топлива. За продуктами по государственным ценам выстраиваются длинные очереди. Растут долги за квартплату. Армия вынуждена работать на полях, чтобы призывники могли прокормить себя. На хлопковых полях используется принудительный и детский труд.
https://rus.azattyq.org/a/31340337.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Софруджу от 05.07.2021 03:38:452001 году население Казахстана дошло до 14,8 млн сейчас на 4 млн больше
Что-то я сомневаюсь в этом. В Казахстане была в своё время убыль населения, как ни пытались накрутить цифры. Это понятно - из-за массового оттока нетитульных. В Туркмении нетитульные были не так многочисленны, погоды не создают. Да и уехали давно, кто мог. Чтобы туркмены массово уезжали, тоже особо не видно. Ну, так - студенты попадаются, но они дома, наверно, числятся ещё. Что до рождаемости, то до этого охочи как раз в большей степени нищие. Так что у меня сомнение насчёт таких цифр
Что-то я сомневаюсь в этом. В Казахстане была в своё время убыль населения, как ни пытались накрутить цифры. Это понятно - из-за массового оттока нетитульных. В Туркмении нетитульные были не так многочисленны, погоды не создают. Да и уехали давно, кто мог. Чтобы туркмены массово уезжали, тоже особо не видно. Ну, так - студенты попадаются, но они дома, наверно, числятся ещё. Что до рождаемости, то до этого охочи как раз в большей степени нищие. Так что у меня сомнение насчёт таких цифр
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
Цитата: DITRX от 05.07.2021 03:42:21Спад с 1994 по 2001 год. Рост лишь с 2002 года возобновился.
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
Цитата: Софруджу от 05.07.2021 03:38:452001 году население Казахстана дошло до 14,8 млн сейчас на 4 млн больше
Что-то я сомневаюсь в этом. В Казахстане была в своё время убыль населения, как ни пытались накрутить цифры. Это понятно - из-за массового оттока нетитульных. В Туркмении нетитульные были не так многочисленны, погоды не создают. Да и уехали давно, кто мог. Чтобы туркмены массово уезжали, тоже особо не видно. Ну, так - студенты попадаются, но они дома, наверно, числятся ещё. Что до рождаемости, то до этого охочи как раз в большей степени нищие. Так что у меня сомнение насчёт таких цифр
Что-то я сомневаюсь в этом. В Казахстане была в своё время убыль населения, как ни пытались накрутить цифры. Это понятно - из-за массового оттока нетитульных. В Туркмении нетитульные были не так многочисленны, погоды не создают. Да и уехали давно, кто мог. Чтобы туркмены массово уезжали, тоже особо не видно. Ну, так - студенты попадаются, но они дома, наверно, числятся ещё. Что до рождаемости, то до этого охочи как раз в большей степени нищие. Так что у меня сомнение насчёт таких цифр
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
Quote:
Перепись населения Республики Казахстан 1999 года прошла в феврале, ровно через 10 лет после Всесоюзной переписи населения СССР 1989 года. Первая после обретения независимости перепись населения Казахстана прошла с 25 февраля по 4 марта 1999 года. К концу 2000 года были опубликованы основные результаты первой переписи населения страны. Численность населения Республики Казахстан по итогам переписи населения 1999 года составила 14.953,1 тыс. человек, сократившись на 1.246,1 тыс. (на 7,7 % ) человек по сравнению с данными казахстанской ревизии (16.199,2) данных всесоюзной переписи населения 1989 года, когда в республике официально проживало 16,4 млн чел.