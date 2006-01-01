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Центральная Азия
Киргизия-Таджикистан-Узбекистан
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danilov 05 Июля 2021 в 11:18:17
По итогам переговоров в Фергане между представителями Киргизии, Таджикистана и Узбекистана подписан некий протокол по границе между странами, подробности которого не сообщаются.
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