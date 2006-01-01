 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Центральная Азия
Киргизия-Таджикистан-Узбекистан
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 05 Июля 2021 в 11:18:17
По итогам переговоров в Фергане между представителями Киргизии, Таджикистана и Узбекистана подписан некий протокол по границе между странами, подробности которого не сообщаются.

Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь