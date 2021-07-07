Узбекистан не принимает мер по усилению афганского направления

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danilov 07 Июля 2021 в 11:11:44
"В подразделениях идет плановая учеба, и не принимаются никакие дополнительные меры в связи с ситуацией в Афганистане, всю информацию на эту тему необходимо отслеживать на официальном сайте Минобороны", - сказал представитель пресс-службы.
При этом на прошлой неделе на фоне эскалации обстановки в Афганистане министерство обороны провело внезапную проверку боеготовности войск Ташкентского и Юго-Западного военных округов. Сообщалось, что глава оборонного ведомства Баходир Курбанов лично проинспектировал части, дислоцируемые в Сурхандарьинской области в районе узбекско-афганской границы.
Ранее сегодня и в четверг на прошлой неделе президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон провели телефонные разговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Афганистане и оценили обстановку на границе с этой страной, а также обменялись мнениями по вопросам регионального взаимодействия.
Как сообщают местные СМИ со ссылкой на жителей региона, недалеко от города Термеза, расположенного на юге Узбекистана, разбит палаточный лагерь, в котором якобы планируется разместить беженцев из Афганистана.
На прошедшей неделе МИД республики сообщал о двух случаях перехода на территорию Узбекистана афганских пограничников и бойцов местного ополчения. По данным внешнеполитического ведомства, после проведения необходимых процедур дознания и следственных действий эти граждане Афганистана были возвращены на родину. В МИД также заявили, что любые попытки незаконного перехода на узбекскую территорию будут жестко пресекаться, в отношении нарушителей государственной границы будут приниматься самые строгие меры.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11827989
Север Афганистана войдет в состав Узбекистана и Таджикистана
Такой сценарий не исключил бывший руководитель израильской спецслужбы Натив Яков Кедми, в интервью радио "Спутник".
Вашингтон настаивает на том, чтобы власти стран ЦА позволили проводить разведку с их территории. Кедми отмечает, что ни Россия, ни Китай, которые гораздо ближе находятся к Афганистану, не согласятся на то, чтобы в Таджикистане и Узбекистане действовали какие-либо структуры, имеющие отношения к США.
"О чем с американцами можно договариваться? Пускай сами страны Центральной Азии решают проблему с террористами, американцы тут могут только напортить не только им, но и всем остальным, в том числе России и Китаю", - сказал Яков Кедми.
"Рано или поздно Кабул не сможет устоять. И как предотвратить проникновение террористов на территорию бывшего Советского Союза - будет решаться Россией и Китаем, а также пограничными государствами – Таджикистаном и Узбекистаном", - прогнозирует эксперт.
Яков Кедми предлагает неожиданный вариант развития конфликта – это присоединение районов Афганистана, населенных таджиками и узбеками, к Таджикистану и Узбекистану. В таком случае, территорию, контролируемую талибами, можно будет ограничить до пуштунских районов Афганистана.
В настоящее время узбеки и таджики в основном живут на севере Афганистана.
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Тактические учения войск прошли под руководством министра обороны https://www.gazeta.uz/ru/2021/06/29/armed-forces/
Министерство обороны провело проверку боеготовности авиационных, артиллерийских и батальонных тактических групп. Министр обороны Баходир Курбанов в кабине штурмовика Су-25 наблюдал за тактическими учениями авиации.
29 июня 2021, 13:47 Общество
В военных округах Министерства обороны Узбекистана прошли тактические учения в рамках проверки боевой готовности всех силовых структур и их взаимодействия, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минобороны.
Внезапная проверка боеготовности охватила авиационные, артиллерийские и батальонные тактические группы. На земле и в воздухе, в условиях, максимально приближенных к боевым, на нескольких полигонах разыгрывались сценарии батальонно-тактических учений. Личному составу частей была поставлена задача уничтожить условного противника, перешедшего границу.
...
Министерство обороны провело проверку боеготовности авиационных, артиллерийских и батальонных тактических групп. Министр обороны Баходир Курбанов в кабине штурмовика Су-25 наблюдал за тактическими учениями авиации.
29 июня 2021, 13:47 Общество
В военных округах Министерства обороны Узбекистана прошли тактические учения в рамках проверки боевой готовности всех силовых структур и их взаимодействия, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минобороны.
Внезапная проверка боеготовности охватила авиационные, артиллерийские и батальонные тактические группы. На земле и в воздухе, в условиях, максимально приближенных к боевым, на нескольких полигонах разыгрывались сценарии батальонно-тактических учений. Личному составу частей была поставлена задача уничтожить условного противника, перешедшего границу.
...
Quote:
Минобороны Узбекистана проводит внезапные проверки боеготовности войск https://www.gazeta.uz/ru/2021/06/24/defense-ministry/
В военных округах Министерства обороны Узбекистан начались практические занятия по приведению войск в боевую готовность. Под руководством министра обороны Баходира Курбанова проводятся внезапные проверки в Ташкентском и Юго-Западном особом военных округах, а также в воинских частях и отделениях войск ПВО и ВВС. Фото.
24 июня 2021, 19:21 Политика
В военных округах Министерства обороны Узбекистана начались практические занятия по приведению войск в боевую готовность, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минобороны.
Под руководством министра обороны Баходира Курбанова согласно плану проводятся внезапные проверки в Ташкентском и Юго-Западном особом военных округах, а также в воинских частях и отделениях войск Противовоздушной обороны (ПВО) и Военно-воздушных сил (ВВС) Узбекистана. Будет проверяться готовность личного состава и боевой техники, говорится в сообщении. Сейчас министр, по имеющимся данным, находится в Сурхандарьинской области, граничащей с Афганистаном.
Кроме того, на территории Ангренского и Термезского общевойсковых учебных полигонов пройдут батальонно-тактические учения для обмена опытом и координации действий воинских частей и объединенных сил Ташкентского и Юго-Западного особого командований.
В ходе тактических учений при подаче сигнала «Тревога» проверяются действия личного состава, возможность усиления защиты на заданном направлении, способность выполнять поставленные задачи боевой подготовки.
В рамках учений будет определено вероятное местонахождение условного противника, после чего силы и техника авиационных и артиллерийских частей и батарея миномётов нанесут удары по районам, где они расположены, чтобы предотвратить любые возможные активные действия.
Учения проводятся на фоне эскалации ситуации в Афганистане. Министерство иностранных дел в четверг сообщило, что накануне границу с Узбекистаном в районе уезда Шортепа с оружием пересекло 53 афганских военных и ополченцев. После проведения процедур дознания и следственных действий афганские граждане были возвращены на родину.
21 июня силы движения «Талибан» захватили КПП «Шерхон-Бандар» на границе Афганистана и Таджикистана, 134 афганских военных после столкновения с талибами были вынуждены отступить на территорию соседнего государства. Таджикские пограничники разрешили прорвавшимся через госграницу афганским военным беспрепятственно пройти на территорию Таджикистана.
Президенты Узбекистана и Таджикистана в телефонном разговоре 23 июня обсудили ситуацию в Афганистане, оценив обстановку на линии границы с этой страной как весьма напряженную. Стороны договорились продолжать поддержку межафганского мирного процесса.
В военных округах Министерства обороны Узбекистан начались практические занятия по приведению войск в боевую готовность. Под руководством министра обороны Баходира Курбанова проводятся внезапные проверки в Ташкентском и Юго-Западном особом военных округах, а также в воинских частях и отделениях войск ПВО и ВВС. Фото.
24 июня 2021, 19:21 Политика
В военных округах Министерства обороны Узбекистана начались практические занятия по приведению войск в боевую готовность, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минобороны.
Под руководством министра обороны Баходира Курбанова согласно плану проводятся внезапные проверки в Ташкентском и Юго-Западном особом военных округах, а также в воинских частях и отделениях войск Противовоздушной обороны (ПВО) и Военно-воздушных сил (ВВС) Узбекистана. Будет проверяться готовность личного состава и боевой техники, говорится в сообщении. Сейчас министр, по имеющимся данным, находится в Сурхандарьинской области, граничащей с Афганистаном.
Кроме того, на территории Ангренского и Термезского общевойсковых учебных полигонов пройдут батальонно-тактические учения для обмена опытом и координации действий воинских частей и объединенных сил Ташкентского и Юго-Западного особого командований.
В ходе тактических учений при подаче сигнала «Тревога» проверяются действия личного состава, возможность усиления защиты на заданном направлении, способность выполнять поставленные задачи боевой подготовки.
В рамках учений будет определено вероятное местонахождение условного противника, после чего силы и техника авиационных и артиллерийских частей и батарея миномётов нанесут удары по районам, где они расположены, чтобы предотвратить любые возможные активные действия.
Учения проводятся на фоне эскалации ситуации в Афганистане. Министерство иностранных дел в четверг сообщило, что накануне границу с Узбекистаном в районе уезда Шортепа с оружием пересекло 53 афганских военных и ополченцев. После проведения процедур дознания и следственных действий афганские граждане были возвращены на родину.
21 июня силы движения «Талибан» захватили КПП «Шерхон-Бандар» на границе Афганистана и Таджикистана, 134 афганских военных после столкновения с талибами были вынуждены отступить на территорию соседнего государства. Таджикские пограничники разрешили прорвавшимся через госграницу афганским военным беспрепятственно пройти на территорию Таджикистана.
Президенты Узбекистана и Таджикистана в телефонном разговоре 23 июня обсудили ситуацию в Афганистане, оценив обстановку на линии границы с этой страной как весьма напряженную. Стороны договорились продолжать поддержку межафганского мирного процесса.
Цитата: старик от 07.07.2021 15:32:38
Им то что, разгребать ведь России придется.
Им то что, разгребать ведь России придется.
Расеи свои конюшни бы разгрести. Вернуть Крым и уйти с днр и лнр. И станет намного легче. Сейчас срач развернётся. Проснётся отряд путена
Кстати, сможет ли примат объяснить почему власти Украины буквальным образом вцепились в дотируемые территории и газопровод агрессора?
Надежда Савченко спрогнозировала распад Украины. Видео https://strana.ua/news/342469-nadezhda-savchenko-sprohnozirovala-raspad-ukrainy.html
Юлия Супрун 18:51, сегодня
Экс-нардеп Надежда Савченко считает, что "Украина не ограничится потерей Крыма и Донбасса", и в скором времени рискует просто прекратить существование, а поток уезжающих из страны украинцев вряд ли удастся остановить.
Такое заявление она сделала в эфире телеканала "Наш".
"Люди покидают территорию, потому что государство просто перестает существовать. … Мы не ограничимся потерей Донбасса и Крыма при любых раскладах нашего вступления, объединения или пресмыкания перед британо-американским союзом", - сказала Савченко.
По ее мнению, такими темпами Украина лишится половины своих земель и будет существовать на небольших "осколках", обслуживая интересы других стран. В худшем случае территории "просто заберут".
"Нам та риторика, которую в 14-м году не принимали - как это Донбассу дать особый статус и забыть про Крым - при раскладах, которые нам предложат в будущем, может показаться еще неплохим вариантом", - считает Савченко.
По мнению политика, украинская власть надеется на то, что "Китай когда-нибудь развалит Россию".
"Если сейчас придут разваливать Россию, а это из разряда космоса, на что мы надеемся? Что Кубань и Воронеж будут нашими? Я не думаю, что нашей безумной власти подарят такое счастье. Разве что нам поставят гауляйтера, который будет нами управлять", - добавила Савченко.
...
Юлия Супрун 18:51, сегодня
Экс-нардеп Надежда Савченко считает, что "Украина не ограничится потерей Крыма и Донбасса", и в скором времени рискует просто прекратить существование, а поток уезжающих из страны украинцев вряд ли удастся остановить.
Такое заявление она сделала в эфире телеканала "Наш".
"Люди покидают территорию, потому что государство просто перестает существовать. … Мы не ограничимся потерей Донбасса и Крыма при любых раскладах нашего вступления, объединения или пресмыкания перед британо-американским союзом", - сказала Савченко.
По ее мнению, такими темпами Украина лишится половины своих земель и будет существовать на небольших "осколках", обслуживая интересы других стран. В худшем случае территории "просто заберут".
"Нам та риторика, которую в 14-м году не принимали - как это Донбассу дать особый статус и забыть про Крым - при раскладах, которые нам предложат в будущем, может показаться еще неплохим вариантом", - считает Савченко.
По мнению политика, украинская власть надеется на то, что "Китай когда-нибудь развалит Россию".
"Если сейчас придут разваливать Россию, а это из разряда космоса, на что мы надеемся? Что Кубань и Воронеж будут нашими? Я не думаю, что нашей безумной власти подарят такое счастье. Разве что нам поставят гауляйтера, который будет нами управлять", - добавила Савченко.
...