В Казахстане дефицит воды

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danilov 30 Июля 2021 в 10:58:05
Таджикистан уже увеличил подачу воды из водохранилища Бахри-Точик (Кайраккумское водохранилище) в казахстанскую часть трансграничного канала Достык.
В Казахстане к 2040 г. водный дефицит может достигнуть 50%. Решение о дополнительном пуске воды из Таджикистана приняли недавно. Взамен Казахстан поставит в республику технику и горюче-смазочные материалы.
Так, взамен 370 млн куб. м воды Кыргызстан получит 370 млн кВт-ч электроэнергии, а Узбекистан – 250 млн. Но несмотря на то что Кыргызстан оказывает помощь Казахстану, воды не хватает и там. Ее дефицит привел к недовольству и митингам фермеров.
Водный вопрос станет одним из центральных на саммите глав государств стран ЦА 6 августа в Туркменистане, но конкретной информации пока нет.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Красиво работают, торгуют тем, что само течет и может затопить в случае переполнения. А почему Казахстану не озаботиться, не потребовать создать трехстороннюю комиссию и разработать лимиты потребления?