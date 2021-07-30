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Центральная Азия
В Казахстане дефицит воды
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danilov 30 Июля 2021 в 10:58:05
На помощь пришли Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан, которые предоставляют соседней республике дополнительные объемы воды. В обмен они получат электричество, ГСМ и сельхозтехнику.

Таджикистан уже увеличил подачу воды из водохранилища Бахри-Точик (Кайраккумское водохранилище) в казахстанскую часть трансграничного канала Достык.

В Казахстане к 2040 г. водный дефицит может достигнуть 50%. Решение о дополнительном пуске воды из Таджикистана приняли недавно. Взамен Казахстан поставит в республику технику и горюче-смазочные материалы.

Так, взамен 370 млн куб. м воды Кыргызстан получит 370 млн кВт-ч электроэнергии, а Узбекистан – 250 млн. Но несмотря на то что Кыргызстан оказывает помощь Казахстану, воды не хватает и там. Ее дефицит привел к недовольству и митингам фермеров.

Водный вопрос станет одним из центральных на саммите глав государств стран ЦА 6 августа в Туркменистане, но конкретной информации пока нет.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 30.07.2021 в 12:47:08   # 782320
Поворот сибирских рек?
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  bolatbol 30.07.2021 в 12:53:08   # 782322
То есть те, кто сидит на истоке Сырдарьи перекрывают русло, переполняют водохранилища и ждут... "взамен 370 млн куб. м воды Кыргызстан получит 370 млн кВт-ч электроэнергии, а Узбекистан – 250 млн."
Красиво работают, торгуют тем, что само течет и может затопить в случае переполнения. А почему Казахстану не озаботиться, не потребовать создать трехстороннюю комиссию и разработать лимиты потребления?
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  htmaker 30.07.2021 в 13:51:22   # 782325
Дифицит воды в ср. азии был даже в период СССР. Были попытки создавать исскуственные озёра (проект «Чаган»), подрывали землю атомными бомбами, озеро действительно получалось, но вода становилась непригодная для использования.
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