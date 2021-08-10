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Центральная Азия
За два дня воздушное пространство Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта
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danilov 17 Августа 2021 в 00:14:21
За два дня воздушное пространство Узбекистана незаконно пересекли 22 военных самолёта и 24 вертолёта, в которых находились 585 вооружённых военнослужащих Афганистана

В ходе сопровождения самолеты Embraer 314 и МИГ-29 столкнулись и упали в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты этих самолетов катапультировались и приземлились на парашютах, — говорится в сообщении генеральной прокуратуры.

В тот же день 158 афганских граждан и военнослужащих через реку Амударья незаконно проникли на территорию Термезского района Узбекистана. Ведётся следствие.

Более 700 афганских военнослужащих незаконно пресекли границу Узбекистана на самолетах, вертолетах и вплавь

Все они были задержаны узбекскими военными. Генпрокуратура сообщила, что по факту незаконного пересечения границы и воздушного пространства Узбекистана афганскими военными возбуждено уголовное дело.



Афганский вертолет в Узбекистане

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