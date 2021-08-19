Афганистан: ключевое звено на Новом Шелковом пути

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danilov 19 Августа 2021 в 09:31:21
Важным было исключительно географическое положение Афганистана. Россия боялась, что он станет для англичан воротами в Среднюю Азию, контролируя которую Лондон держал бы под ударом протяженные и слабо охраняемые коммуникации между центральной Россией, Сибирью и Дальним Востоком. Великобритания точно так же боялась, что Афганистан станет мостом для русских войск в Индию.
Но Афганистан контролировал не только пути с севера на юг и с юга на север континента. Он является одновременно воротами в Индию, Среднюю Азию, Китай и Иран.
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...Даже сейчас глобальный конфликт между Россией и США принял материальное выражение в виде противостоящих друг другу (пусть и неофициально) регулярных войск двух стран в Сирии. Так давайте вспомним, что как только советские войска в 1989 году покинули Афганистан, США сразу начали политическое проникновение в этот регион. Когда же выяснилось, что американские ставленники проигрывают гражданскую войну талибам, в Афганистане немедленно появились американские войска, слабо замаскированные под международную коалицию.
Сегодня, когда американцы готовы начать вывод своих войск, поскольку не могут удержаться в Афганистане, Россия начинает свое политическое проникновение в регион, предлагая противоборствующим сторонам услуги посредника – организатора межафганских переговоров об окончании гражданской войны. И Китай постоянно активно работает в регионе. Он не без успеха пытается закрепиться в Пакистане и оттуда воздействовать на Афганистан. И Иран, в состав которого Афганистан много раз входил, также не забывает о своих интересах и в меру сил и возможностей старается контролировать ситуацию.
...Афганистан – ключевое звено на пока еще только создающемся Новом Великом шелковом пути. Конечно, его можно обойти. Но с его территории проекция силы, военно-политический контроль легко осуществляется над всеми возможными маршрутами, кроме Северного морского пути.
Важно ведь не сидеть на блок-посту на каждой потенциальной тропинке, но иметь возможность в любой момент времени перерезать любую транспортную артерию. Тот, кто владеет Афганистаном, имеет возможность перерезать транспортные артерии континентальной Евразии, так же, как владеющий Ближним Востоком контролирует основные морские и сухопутные пути из Азии в Европу.
...Попытки Вашингтона последних полутора десятилетий добиться от Москвы признания американской гегемонии и беспрекословного повиновения связаны с тем, что в изменившемся мире, Россия становится континентальным торговым мостом, связывающим всю Евразию и недоступным контролю американского флота.
С этим связаны и судорожные попытки США, несмотря на потери людей и техники, на утрату контроля над большей частью страны, на фактически проваленную военную операцию, как-то зацепиться за Афганистан.
Россия приложила максимум усилий для того, чтобы вначале контролировать американскую деятельность в регионе, а затем и выдавить США оттуда. По этой причине и в Таджикистане осталась российская военная база. В принципе, России нет необходимости держать в Афганистане свой контингент войск. Базы в Таджикистане вполне остаточно.
Москве, как и более ста лет назад, важно, чтобы в Афганистане не размещался чужой контингент.
Поэтому для США уже созданы такие условия, что они в любом случае будут вынуждены покинуть Афганистан. Их проблема не в талибах. С талибами они могут хоть сто лет воевать. Их проблема в том, что афганские коммуникации перехвачены Россией и Китаем. США так и не смогли наладить надежную независимую линию снабжения. Держать же в Афганистане группировку, цель которой - угрожать континентальным российским и китайским коммуникациям, при том, что коммуникации этой группировки находятся под российским и китайским контролем, бессмысленно.
Поэтому США пытались и еще будут пытаться под любым предлогом вызвать военно-политическую конкуренцию между Китаем и Россией. Тогда кто-то из конкурентов может стать союзником США, и они получат независимую коммуникационную линию с Афганистаном, то есть контроль над сухопутными евразийскими коммуникациями, которого им так не хватает для того, чтобы реально восстановить свою глобальную гегемонию.
России нет необходимости самой входить в Афганистан. Необходимо добиться, чтобы там не было других, либо же сделать их пребывание там не просто бессмысленным, но самоубийственным.
В последние годы Россия проводит взвешенную, стратегически выверенную и ресурсосберегающую политику, концентрируя свои силы вокруг действительно важных стратегических точек планеты, контроль над которыми обеспечивает контроль над миром. Практика показывает, что не обязательно иметь много войск в конкретной точке, зачастую нет необходимости иметь в ней войска вообще. Важны расположить свои силы таким образом, чтобы занятие стратегической точки было для противника невыгодно или гибельно. И, безусловно, важно поддерживать хорошие, конструктивные отношения с исконными обитателями стратегического региона.
...Надежно контролировать эту территорию, как показал опыт СССР, имевшего прекрасные отношения с Королевством Афганистан, можно только опираясь на поддержку местных политических структур. А для этого надо не пугать их войсками, тем более не пытаться завоевать вечно воюющую страну, а стать для нее искренним другом и партнером по взаимовыгодной торгово-экономической деятельности.
У России и Афганистана интерес совпадающий. И Москве и Кабулу надо, чтобы афганский народ сам решал свою судьбу, а территория Афганистана была свободна от иностранного военно-политического присутствия.
Sputnik Южная Осетия 13 февраля 2019
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