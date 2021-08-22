Детали эвакуации афганцев через Узбекистан

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danilov 23 Августа 2021 в 15:31:37
Узбекистан после обострения ситуации в Афганистане выступает промежуточной точкой в цепочке эвакуации из этой страны. Власти Германии вывозят соотечественников, а также граждан ЕС и афганцев через аэропорт Ташкента, правительство Польши наладило канал вывоза через аэропорт Навои.
"Из Бухары сегодня отправлен пассажирский спецрейс в Будапешт с эвакуированными из Кабула", - сказал собеседник агентства. По его словам, на борту венгерской авиакомпании Wizz Air граждане Венгрии, ряда стран ЕС и Афганистана. Он не смог назвать другие детали эвакуации и число переправляемых пассажиров.
Ранее госсекретарь Венгрии Левенте Мадьяр заявил о начале эвакуации из Кабула сограждан, а также афганцев, помогавших венгерским военным, и членов их семей. В частности, в четверг из Кабула было вывезено 26 венгерских граждан на самолете военного союзника.
В первой декаде августа талибы (движение запрещено в РФ как террористическое) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. Пятнадцатого августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
https://ria.ru/20210822/afganistan-1746771069.html
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