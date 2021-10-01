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Центральная Азия
Таджикско-Афганская граница
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danilov 01 Октября 2021 в 10:58:14
Москва фиксирует сообщения о стягивании Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе, в этой связи РФ призывает Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации, заявил заместитель директора ДИП МИД России Алексей Зайцев.
"С обеспокоенностью наблюдаем за нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях на фоне обоюдных резких заявлений лидеров двух стран. Появились сообщения о стягивании сторонами вооруженных сил к общей границе. По информации движения талибов*, только в приграничной афганской провинции Тахар размещены десятки тысяч бойцов спецподразделений", - заявил Зайцев на брифинге.
В этой связи он отметил, что Москва призывает Душанбе и Кабул к "поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации".
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  звукач 01.10.2021 в 11:33:33   # 784992
Выжечь на@уй все пириграничное прострнство ТОСами,заминировать каждый метр,установить управляемые минные поля,тропы перекрыть тысячами НВУ-П.Какие войска,нафига пацанам гибнуть,пусть бармалеи в ад отправляются сами по своей воле.
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