Таджикско-Афганская граница

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danilov 01 Октября 2021 в 10:58:14
"С обеспокоенностью наблюдаем за нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях на фоне обоюдных резких заявлений лидеров двух стран. Появились сообщения о стягивании сторонами вооруженных сил к общей границе. По информации движения талибов*, только в приграничной афганской провинции Тахар размещены десятки тысяч бойцов спецподразделений", - заявил Зайцев на брифинге.
В этой связи он отметил, что Москва призывает Душанбе и Кабул к "поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации".
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