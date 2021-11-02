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Центральная Азия
Назойливые
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danilov 02 Ноября 2021 в 13:49:12
Лавров: зная назойливость США, не исключено, что они продолжат попытки разместить свои военные базы в Центральной Азии

Лавров: Путин предостерегал Байдена от попыток разместить военные базы США в Центральной Азии
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  Panasonic 02.11.2021 в 15:06:10   # 785861
И?
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