Узбекская Рулетка

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danilov 04 Ноября 2021 в 18:45:07
Помимо Telegram, в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включены соцсети "Одноклассники", YouTube, LinkedIn, Instagram, Facebook.
Использование этих ресурсов на территории Узбекистана ограничено "в установленном порядке до устранения выявленных недостатков", говорится в пояснение к реестру.
Ранее Узкомнадзор ограничил деятельность в стране TikTok, Twitter, "ВКонтакте", Skype и китайской WeChat.
2) В Узбекистане сняты ограничения работы ряда соцсетей и месенджера Telegram, которые были введены ранее в среду Государственной инспекцией по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций (Узкомнадзор), сообщил пресс-секретарь президента страны Шерзод Асадов; в свою очередь в пресс-службе кабмина страны заявили, что глава Узкомнадзора был уволен за эти "непродуманные действия".
"Президент проинформирован об односторонних, не продуманных до конца действиях "Узкомнадзора", принятых по указанию правительства. Думаю, в скором времени доступ ко всем социальным сетям будет восстановлен", - сообщил в своем телеграм-канале Асадов.
В пресс-службе кабинета министров Узбекистана "Интерфаксу" сообщили, что за "непродуманные и несогласованные действия" по ограничению "работы ряда соцсетей и мессенджера Telegram освобожден от занимаемой должности начальник Узкомнадзора Голибшер Зияев".
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