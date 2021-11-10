Садыр Жапаров обвинил в энергокризисе прежнюю власть и призвал кыргызстанцев потерпеть

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danilov 10 Ноября 2021 в 15:03:07
«За последние десять лет не было построено ни одной гидроэлектростанции. Находясь в верховье водных ресурсов, мы зимой покупали электроэнергию в соседних странах. Разве это не позор для Кыргызстана. Ладно, если бы покупали по невысокой цене. Покупали один киловатт за пять сомов и продавали народу за 77 тыйынов. Конечно, реальная цена была дешевле, хотя на бумаге была указана стоимость в пять сомов. Остальное пошло в карманы «больших людей». Может быть, они и не строили новые ГЭС специально ради того, чтобы продолжать преследовать свои интересы и жить счастливо? Таким образом, они обанкротили энергосистему», — пишет Садыр Жапаров.
По его данным, нынешняя задолженность Минэнерго внутренним и внешним кредиторам достигла 130 млрд сомов ($1,5 млрд). После прихода к власти нынешний президент, по его собственному признанию, снизил стоимость импортируемой электроэнергии — сейчас она составляет «около двух сомов».
«Вместо того, чтобы увеличивать долг, мы пытаемся понемногу его покрыть. Мы начали строительство малых и средних гидроэлектростанций. Даст Бог, то к 2024-2025 годам выведем энергосистему из кризиса. Мы станем страной-экспортером, а не импортером. Даже если сейчас вы захотите «съесть заживо» министра энергетики Доскула Бекмурзаева, система не оправится от кризиса. Незначительные трудности неизбежны, нам придется потерпеть», — резюмировал Садыр Жапаров.
В этом же посте он прокомментировал ситуацию с углем (а именно, рост цен на него), отметив, что всему виной саботаж в «Кыргызкомур», из-за чего добыча угля началась поздно. Со слов президента сейчас «саботаж продолжается», тем не менее власти делают все, «чтобы ликвидировать коррупцию».
Кыргызстан сейчас переживает масштабный энергетический кризис, среди основных причин которого власти называют период маловодья в регионе. Из-за него в Токтогульском водохранилище, которое обеспечивает страну электроэнергией на 40-50%, наблюдается низкий уровень воды. На днях в нескольких областях и Бишкеке ради экономии искусственно ограничили пропускную способность электрических сетей. Власти и энергетики начали призывать кыргызстанцев «разумно потреблять электроэнергию» и по возможности отапливать дома альтернативными источниками энергии, такими как уголь (цена на который выросла) или газ.
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