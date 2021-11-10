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Центральная Азия
Перебои с подачей электроэнергии Минэнерго Узбекистана объяснило маловодьем
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danilov 10 Ноября 2021 в 15:03:50
Кратковременные отключения электроэнергии, наблюдаемые в некоторых районах Узбекистана, связаны с маловодьем, которое привело к снижению производительности гидроэлектростанций. Об этом заявили в пресс-службе Министерства энергетики республики.

«Объем выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях страны снизился почти на 23 % в связи с маловодьем этого года, что сказывается на электроснабжении потребителей», — говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что в 2019 году выработка на гидроэлектростанциях составила 6,5 млрд кВт*ч, а в текущем году, как и в прошлом, этот показатель равен 5 млрд кВт*ч, что на 1,5 млрд кВт*ч меньше (23%).

«Этого недостающего объема было бы достаточно для обеспечения всего населения республики электроэнергией в течение одного месяца в осенне-зимний период», — пояснили в Минэнерго, добавив, что недостаток воды в водохранилищах наблюдается не только в Узбекистане, но и в регионе в целом.

«В настоящее время в нашей стране принимаются все меры по выработке электроэнергии в запланированных объемах на тепловых электростанциях», — заверили в Минэнерго.

https://fergana.agency/news/123773/
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