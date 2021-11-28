В Киргизии пресечена попытка насильственного захвата власти

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danilov 27 Ноября 2021 в 22:43:07
«ГКНБ совместно с МВД пресечена деятельность преступной группы, планировавшей насильственный захват власти в стране», — указано в сообщении ведомства.
Турцию уличили в подготовке государственного переворота в Киргизии
Киргизские силовики задержали группу людей, которые готовились осуществить государственный переворот в республике. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo военного корреспондента Семена Пегова со ссылкой на источники в правоохранительных органов Киргизии.
По словам силовиков, злоумышленников уже уличили в связях с Турцией. Отмечается, что за ними стоят некоммерческие организации (НКО), связанные с Турцией и различными турецкими фондами, активно работающими на территории Киргизии. Пока, однако, неясно, идет ли речь об организациях, которые спонсировал религиозный проповедник и общественный деятель Фетхуллах Гюлен, или же это структуры, финансируемые официальной Анкарой.
Правоохранители добавили, что в настоящее время в стране находятся еще несколько «спящих» групп, которые планировали участвовать в свержении действующей власти и поддержать организаторов мятежа. «Задержание группы, готовившей госпереворот, — это сигнал всем другим силам, прежде всего внешним, которые нацелены на дестабилизацию обстановки в республике», — предупредили они.
Комментарии, по рейтингу, по дате
В город танки въехали?
Почему на улице народ?
Не волнуйтесь попусту,
Просто рано поутру
В стране произошёл переворот
Очередной
Это комсомольские агитбригады в сатирических представлениях пели в советское время. В основном. про Латинскую Америку. Один в один
Есть у революции начало, нет у революции конца!