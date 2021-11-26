В таджикском Хороге после перестрелки в центре города люди вышли на улицу в знак протеста

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danilov 29 Ноября 2021 в 11:49:34
В Хороге продолжаются протесты
Прокурор ГБАО в эфире регионального телеканала назвал митинг незаконным и попросил протестующих не нарушать общественный порядок, не забыв предупредить о последствиях.
К конфликту подключились и известные личности. Уроженец Хорога, экс-президент Академии наук РТ и бывший глава Минобразования Махмадшо Илолов, выразил обеспокоенность событиями и призвал государство решать вопрос мирно.
В Горно-Бадахшанской области власти возобновили переговоры с митингующими
Рассматриваются требования, предъявляемые обеими сторонами.
Органы власти требуют от местных жителей разойтись с площади и не нарушать общественный порядок, а также вернуть табельное оружие, захваченное у сотрудников правоохранительных органов во время потасовок.
Власти пошли на уступки, и в Хороге убраны все блокпосты.
Кроме того, создана специальная рабочая группа из числа митингующих, которая будет участвовать в расследовании гибели Зиёбекова.
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