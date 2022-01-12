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Центральная Азия
Кыргызские СМИ сообщают, что Болат Назарбаев улетел в Дубай
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danilov 12 Января 2022 в 19:25:33
Брат Нурсултана Назарбаева был в Бишкеке и улетел в Дубай

В социальных сетях распространяют документ, согласно которому брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат пересек кыргызско-казахскую границу.

В документе указывается, что Болат Назарбаев въехал на территорию КР на автомобиле 6 января 2022 года в 5.36.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что брат Нурсултана Назарбаева действительно пересек границу через КПП «Ак-Жол — автодорожный» (КР) — «Кордай-автодорожный» (РК).

«Болат Назарбаев въехал на территорию Кыргызстана 6 января. Однако в этот же день он вылетел из аэропорта «Манас» по маршруту Бишкек — Дубай», — сообщили редакции.

В Погранслужбе ГКНБ отказались комментировать эту информацию, ссылаясь на конфиденциальность.

Напомним, 6 января в аэропорту «Манас» из Абу-Даби приземлился самолет Bombardier Global Express, называемый «назарбаевским». В ту же ночь он улетел.



https://24.kg/vlast/220298_situatsiya_vkazahstane_brat_nursultana_nazarbaeva_byil_vbishkeke_iuletel_vdubay/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  walker 12.01.2022 в 19:42:10   # 788684
Скатертью дорога, чо теперь.
Быть изгнанным не властью, а народом - то еще унижение и позор на старости лет-то.
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  Manitu 12.01.2022 в 19:51:26   # 788686
Цитата: walker от 12.01.2022 13:42:10
Скатертью дорога, чо теперь.
Быть изгнанным не властью, а народом - то еще унижение на старости лет-то.

Рано хоронить ещё. Эта семейка ещё себя покажет. Врятли они будут просто над златом чахнуть в изгнании. Это злато нужно еще сохранить. А для этого нужно четко выполнять инструкции из-за бугра. Их громкие обвинительные речи в адрес нынешней власти мы ещё услышим.
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  walker 12.01.2022 в 19:58:41   # 788688
Речи может и услышим, а въехать в Кз на коне победителем уже не получится. Возможно, полуподпольно и въедет, но это для самоутешения.
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