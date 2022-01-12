Кыргызские СМИ сообщают, что Болат Назарбаев улетел в Дубай

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danilov 12 Января 2022 в 19:25:33
В социальных сетях распространяют документ, согласно которому брат первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Болат пересек кыргызско-казахскую границу.
В документе указывается, что Болат Назарбаев въехал на территорию КР на автомобиле 6 января 2022 года в 5.36.
Из собственных источников 24.kg стало известно, что брат Нурсултана Назарбаева действительно пересек границу через КПП «Ак-Жол — автодорожный» (КР) — «Кордай-автодорожный» (РК).
«Болат Назарбаев въехал на территорию Кыргызстана 6 января. Однако в этот же день он вылетел из аэропорта «Манас» по маршруту Бишкек — Дубай», — сообщили редакции.
В Погранслужбе ГКНБ отказались комментировать эту информацию, ссылаясь на конфиденциальность.
Напомним, 6 января в аэропорту «Манас» из Абу-Даби приземлился самолет Bombardier Global Express, называемый «назарбаевским». В ту же ночь он улетел.
https://24.kg/vlast/220298_situatsiya_vkazahstane_brat_nursultana_nazarbaeva_byil_vbishkeke_iuletel_vdubay/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Быть изгнанным не властью, а народом - то еще унижение и позор на старости лет-то.
Цитата: walker от 12.01.2022 13:42:10
Скатертью дорога, чо теперь.
Быть изгнанным не властью, а народом - то еще унижение на старости лет-то.
Скатертью дорога, чо теперь.
Быть изгнанным не властью, а народом - то еще унижение на старости лет-то.
Рано хоронить ещё. Эта семейка ещё себя покажет. Врятли они будут просто над златом чахнуть в изгнании. Это злато нужно еще сохранить. А для этого нужно четко выполнять инструкции из-за бугра. Их громкие обвинительные речи в адрес нынешней власти мы ещё услышим.