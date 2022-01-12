Узбекистан сократил поставки электроэнергии в Афганистан

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danilov 13 Января 2022 в 21:59:59
По информации компании "узбекская сторона объяснила такую ситуацию техническими трудностями".
Проблемы технического характера действительно обнаружены на электростанции "Марджан", из-за чего она сократила экспорт.
Между тем, по заявлению "DABS", из-за сокращения импорта электричества в 16 провинциях страны нет электроэнергии, и по всей стране периодически происходят веерные отключения.
Афганистан "закупает" наибольшую часть электроэнергии в среднеазиатских странах, в частности в Узбекистане и Таджикистане и имеет огромный долг перед странами экспортёрами.
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