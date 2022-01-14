▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
Центральная Азия
Узбекистан закрывает границу с Казахстаном из-за нового штамма коронавируса «омикрон»
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 14 Января 2022 в 12:47:41
С 15 января приостанавливается пересечение государственной границы Республики Узбекистан с Республикой Казахстан гражданами двух стран.
Ограничения введены для избежания распространения в Узбекистане нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон», пояснили в МИД.
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь