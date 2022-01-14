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Центральная Азия
Узбекистан закрывает границу с Казахстаном из-за нового штамма коронавируса «омикрон»
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danilov 14 Января 2022 в 12:47:41
С 15 января приостанавливается пересечение государственной границы Республики Узбекистан с Республикой Казахстан гражданами двух стран.

Ограничения введены для избежания распространения в Узбекистане нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон», пояснили в МИД.
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