 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Центральная Азия
Внучки Ислама Каримова встретились в Узбекистане
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 19 Января 2022 в 12:47:55
Дочери Гульнары Каримомвой и Лолы Каримовой-Тилляевой — двоюродные сёстры и внучки первого президента Узбекистана долгое время не общались и встретились на родине.

Иман Каримова, дочь Гульнары Каримовой, сейчас живёт в Лондоне, её сестра Марьям Тилляева — в Москве. Встретились они в Узбекистане и посетили мавзолей деда, Ислама Каримова в Самарканде.
По признаниям сестёр им долгое время запрещали общаться матери. Известно, что дочери первого президента Узбекистана не общаются давно, старшая из них, Гульнара Каримова, была признана виновной по ряду уголовных статьей, в том числе уклонении в выплате налогов и вымогательство. Сообщалось о выводе больших сумм на зарубежные счета.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bolatbol 19.01.2022 в 13:00:37   # 789254
А что там внучки бывших президентов Гондураса, Уганды и Бенина, встречаются? Огласите весь список, пожалуйста.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь