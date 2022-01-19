Внучки Ислама Каримова встретились в Узбекистане

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danilov 19 Января 2022 в 12:47:55
Иман Каримова, дочь Гульнары Каримовой, сейчас живёт в Лондоне, её сестра Марьям Тилляева — в Москве. Встретились они в Узбекистане и посетили мавзолей деда, Ислама Каримова в Самарканде.
По признаниям сестёр им долгое время запрещали общаться матери. Известно, что дочери первого президента Узбекистана не общаются давно, старшая из них, Гульнара Каримова, была признана виновной по ряду уголовных статьей, в том числе уклонении в выплате налогов и вымогательство. Сообщалось о выводе больших сумм на зарубежные счета.