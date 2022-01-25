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Центральная Азия
В Минэнерго Узбекистана дали хронологию ЧП
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danilov 25 Января 2022 в 14:11:36
«Сегодня в 10:57 в Алматы, Шымкенте, Тарасе, Туркестане (областях) и прилегающих районах Казахстана в результате крупной аварии на единой электросети Средней Азии произошло отключение электроэнергии.

В результате в энергосистеме Кыргызстана, в том числе в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и во всех других городах, наблюдались перебои с подачей электроэнергии.

В связи с тем, что Ташкентская ТЭС и Сырдарьинская ТЭС подключены к Единой электрической сети Средней Азии, авария привела к автоматическому отключению обеих станций.

Это, в свою очередь, привело также к остановке Талимарджанской и Туракурганской ТЭС.

В результате электричество было отключено в Ферганской и Ташкентской областях, Ферганской долине, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Бухарской, Кашкадарьинской областях.

В настоящее время происходит процесс отключения от соседних государственных сетей и принимаются меры по запуску каждой ТЭС в отдельности, поэтапное подключение сетей.».
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  Walter 25.01.2022 в 14:27:05   # 789587
Пилять наставили ферм по всему РК. Недавно один просил провести линию воздушку. Для чего? Скрыл сука. Главное ТУ выдали на 1МВт ему в городе. Проект ждёт и экспертизу. Для майнинга наверное. Так то знаю что хуйней моется.
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