В Минэнерго Узбекистана дали хронологию ЧП

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 25 Января 2022 в 14:11:36
В результате в энергосистеме Кыргызстана, в том числе в Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и во всех других городах, наблюдались перебои с подачей электроэнергии.
В связи с тем, что Ташкентская ТЭС и Сырдарьинская ТЭС подключены к Единой электрической сети Средней Азии, авария привела к автоматическому отключению обеих станций.
Это, в свою очередь, привело также к остановке Талимарджанской и Туракурганской ТЭС.
В результате электричество было отключено в Ферганской и Ташкентской областях, Ферганской долине, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Бухарской, Кашкадарьинской областях.
В настоящее время происходит процесс отключения от соседних государственных сетей и принимаются меры по запуску каждой ТЭС в отдельности, поэтапное подключение сетей.».
Комментарии, по рейтингу, по дате