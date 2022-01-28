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Центральная Азия
Пограничники Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку с минометами. Стороны обвиняют друг друга
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danilov 28 Января 2022 в 10:59:46


Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе и отводе каждой из сторон дополнительных подразделений в места постоянной дислокации.

Пограничная служба ГКНБ Кыргызстана сообщила о достигнутых с Таджикистаном договоренностях:

- о полном прекращении огня;

- об отводе каждой из Сторон дополнительных сил и средств, стянутых к границе, в места постоянной дислокации;

- об открытии движения по автодороге Баткен-Исфана;

- о совместном патрулировании сотрудников правоохранительных органов Кыргызстана и Таджикистана приграничных районов с целью недопущения конфликтов.

Делегации двух стран приехали в местность Торт-Кочо, где и начался инцидент. Движение по автодороге Баткен- Исфана осуществляется беспрепятственно.

К данному часу, сообщается, что в ходе конфликта были ранены 11 кыргызстанцев. Со стороны Таджикистана ранены 17 человек, один погиб.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  MuratKZ 28.01.2022 в 15:25:10   # 789812
Решили повторить прошлогодние события? В конце апреля прошлого года перестрелка на границе Таджикистана и Киргизии унесла жизни около 20 человек с обеих сторон. Может быть уже пора, сесть за стол переговоров и прийти к общему мнению по поводу неделимитированного участка границы?!
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