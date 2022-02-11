В Чимгане построят новый всесезонный курорт "Бельдерсай-Чимган-Нанай"

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danilov 11 Февраля 2022 в 12:59:13
В рамках проекта на территории горного массива Чимгана предусмотрено строительство более 20 видов развлечений, канатных дорог (гондольного и кресельного типа), различных аттракционов (Zip line, Alpine coaster, Adventure tower, summer/winter Tubing) и 11 лыжных трасс с различными уровнями сложности с общей протяженностью 20 км.
Туристическая зона будет состоять из трех станций, при этом наивысшая станция, расположенная на высоте 3309 метров, будет являться самой высокой точкой в странах Центральной Азии с использованием канатной дороги. Мастер план и экономическая модель комплекса были разработаны консорциумом французских компаний.
Права на земельные участки, расположенные на территории курорта, будут поэтапно реализовываться через электронную торговую площадку E-IJRO AUKSION, при этом инвесторы, реализующие проекты на территории курортного комплекса, получат статус участника свободной туристической зоны "Чарвак".
В разработке проекта принял участие консорциум французских компаний Orex Loisirs, Compagnie des Alpes, Geode, Egis, Epode и Patriarch, которые занимались созданием горнолыжных курортов во Французских Альпах.
По словам директора Проектного офиса «Бельдерсай-Чимган-Нанай» Сардора Мирахмедова, финансовое содействие в реализации проекта оказывает Казначейство Франции в рамках соглашений между президентами Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Франции Эммануэлем Макроном.
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