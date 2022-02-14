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Центральная Азия
В Узбекистане министр приехал к учителям, которых заставили извиняться перед родителями
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GoodZone 14 Февраля 2022 в 09:40:34
Министр народного образования Узбекистана Бахтиер Саидов встретился с учителями, которых вынудили извиняться перед родителями в Мархаматском районе Андижанской области страны, передает Nuz.uz.





Инициатором извинений за плохое качество обучения, принесенных на устроенных собраниях учителями школ № 72, № 9, № 27 и № 43, выступил районный хокимият. Как минимум на одном из таких собраний присутствовали его представители.

Министр народного образования страны назвал произошедшее унижением достоинства учителя.

"Глава нашего государства Шавкат Мирзиеев поднял вопрос достоинства учителей на высший уровень государственной политики, постоянно подчеркивая, что учитель является самым уважаемым человеком нашего общества. Поэтому никто не имеет права обижать учителя. В стране, где не ценят учителя, будущего нет. Поэтому сегодня каждый из нас, даже сами учителя, должны работать над повышением своей чести и достоинства", - подчеркнул глава МНО Узбекистана.

Несколько дней назад Бахтиер Саидов заявил в видеообращении о необходимости привлечь к ответственности виновных, а к учителям обратился с просьбой впредь не позволять себя унижать никакому начальству, опуская голову и теряя достоинство.

https://nuz.uz/obschestvo/1223068-ministr-narodnogo-obrazovaniya-vstretilsya-s-uchitelyami-kotoryh-zastavili-izvinyatsya-pered-roditelyami.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  htmaker 14.02.2022 в 11:09:59   # 790670
Quote:
В стране, где не ценят учителя, будущего нет.
Всё начинается с парты в школе.
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