В Узбекистане министр приехал к учителям, которых заставили извиняться перед родителями

В стране, где не ценят учителя, будущего нет.Всё начинается с парты в школе.
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GoodZone 14 Февраля 2022 в 09:40:34
Инициатором извинений за плохое качество обучения, принесенных на устроенных собраниях учителями школ № 72, № 9, № 27 и № 43, выступил районный хокимият. Как минимум на одном из таких собраний присутствовали его представители.
Министр народного образования страны назвал произошедшее унижением достоинства учителя.
"Глава нашего государства Шавкат Мирзиеев поднял вопрос достоинства учителей на высший уровень государственной политики, постоянно подчеркивая, что учитель является самым уважаемым человеком нашего общества. Поэтому никто не имеет права обижать учителя. В стране, где не ценят учителя, будущего нет. Поэтому сегодня каждый из нас, даже сами учителя, должны работать над повышением своей чести и достоинства", - подчеркнул глава МНО Узбекистана.
Несколько дней назад Бахтиер Саидов заявил в видеообращении о необходимости привлечь к ответственности виновных, а к учителям обратился с просьбой впредь не позволять себя унижать никакому начальству, опуская голову и теряя достоинство.
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