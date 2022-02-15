В Узбекистане появится национальный машиностроительный кластер

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danilov 15 Февраля 2022 в 13:25:35
Система по цепочке «инжиниринг — комплектующие — готовая продукция — продажи и сервис» объединит 8 машиностроительных предприятий, более 300 производителей комплектующих, логистику, торговую и сервисную сети на внутреннем и внешнем рынках, а также Туринский политехнический институт и Андижанский машиностроительный институт.
За последние четыре года в Узбекистане был освоен выпуск 2600 наименований комплектующих. В этом году запланировано освоить еще 600 наименований. В результате уровень локализации вырастет с 48% до 56%.
За счет инвестиций на $336 млн будет запущено производство двух моделей автомобилей — имеются в виду Chevrolet Tracker и Onix — и современных двигателей.
Перед машиностроителями поставлена также задача разработать стратегию развития электромобильной отрасли и в 2023 году запустить в Чирчике кластер сельскохозяйственного машиностроения.
Экспорт в 2022 году поручено довести до не менее $500 млн — за счет поставок комплектующих через крупные торговые сети. В 2021 году Узбекистан экспортировал около 29 тысяч легковых автомобилей почти на $282 млн, большая часть – порядка 96% — поступила в Казахстан.
Ранее сообщалось, что Мирзиёев потребовал к 1 мая ликвидировать очереди на покупку автомобилей. Каждому заказчику в очереди будет направлено уведомление с указанием конкретной даты поставки товара. Размер предоплаты за автомобиль поручено снизить с нынешних 85% до 50%, а ставки таможенных пошлин на ввозимые автомобили – вдвое, с 30% до 15%.
https://fergana.agency/news/125109/
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