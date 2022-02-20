Гранты в Узбекистан

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danilov 20 Февраля 2022 в 23:00:46
Об этом говорится в описании гранта. Размер одной выплаты может варьироваться от $10 тыс. до $50 тыс. При этом об общем бюджете, который США готовы выделить на реализацию программы, не говорится.
Предполагается, что инициатива среди прочего поможет женщинам и представителям маргинализованных групп населения Узбекистана стать «более экономически независимыми», а журналистам — «более профессиональными».
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 20.02.2022 в 23:38:33 # 791143
Украина - там провал.
Молдова - через 2-3 месяца ее используют.
Центральная Азия. Непонятная карта, но вкладываются.
Система играющая в покер решила победить Систему играющую в шахматы.
Никак не доходит, что игра идет не в карты, а в шахматы.
KapitanNemo 21.02.2022 в 00:16:29 # 791149