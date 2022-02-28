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Центральная Азия
США инициировали переговоры с Казахстаном и странами Центральной Азии по Украине
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danilov 28 Февраля 2022 в 22:44:53
США инициировали переговоры с Казахстаном и странами Центральной Азии по Украине, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.



«По инициативе американской стороны состоялась онлайн-встреча высокого уровня в формате С5+1 с участием министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, глав внешнеполитических ведомств Кыргызстана Руслана Казакбаева, Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, Туркменистана Рашида Мередова и Узбекистана Абдулазиза Камилова и государственного секретаря США Энтони Блинкена. Участники обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, в том числе ситуацию в Украине и ее влияние на регион Центральной Азии», - говорится в сообщении в понедельник.

Как отметили в МИДе, формат С5+1 представляет собой многосторонний механизм взаимодействия между пятью странами Центральной Азии и США.

«Ожидается, что следующая министерская встреча с участием глав внешнеполитических ведомств Центральной Азии и госсекретаря США состоится в текущем году в казахстанской столице», - сказано в сообщении.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 28.02.2022 в 22:52:13   # 792338
будут давить...*УКИ...
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  Zoggyla 28.02.2022 в 22:55:12   # 792342
Цитата: GoodZone от 28.02.2022 16:52:13
будут давить...*УКИ...
Да ладно этикетом блистать - так и пишите ФАШИСТСКИЕ СУКИ.
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  Zoggyla 28.02.2022 в 22:58:11   # 792343
Местные гандоны лапки потирают, их немного, но они засрали весь сайт фейками и всякой поганью. Какого хуя вы тут выеживаетесь?
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  Konstant 28.02.2022 в 23:07:39   # 792344
Ну честно ну ничего хорошего с Америкой ну не получится........
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  Walter 28.02.2022 в 23:54:48   # 792355
Цитата: Konstant от 28.02.2022 17:07:39
Ну честно ну ничего хорошего с Америкой ну не получится........

Иди на балкон и выброси с него смартфон компьютер плазму холодильник микроволновку кондейшен и сам тоже выбросись. Выключи интернет перед этим навсегда. Может головой ебнешся и поумнеешь.
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  Ал 01.03.2022 в 00:16:10   # 792361
Цитата: Walter от 28.02.2022 17:54:48
Цитата: Konstant от 28.02.2022 17:07:39
Ну честно ну ничего хорошего с Америкой ну не получится........

Иди на балкон и выброси с него смартфон компьютер плазму холодильник микроволновку кондейшен и сам тоже выбросись. Выключи интернет перед этим навсегда. Может головой ебнешся и поумнеешь.

Холуй, в жопу за гаджеты тоже дашь?

Похоже что "Ходок" на это готов... )))
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  bolatbol 01.03.2022 в 00:16:17   # 792362
США хотят сколотить против России мировое сообщество. Будут угрожать арестом счетов и публикацией компромата на воров. Посмотрим, есть ли у верхушки Средней Азии яйца. Потому что если раздавят Россию, потом Китай, то нас ждет геноцид.
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  старик 01.03.2022 в 01:06:05   # 792378
Пытался вспомнить хоть одного "союзника" США, которого бы они не кинули рано или поздно, это в лучшем случае а в худшем-госпереворот, и не мог. Ну и попутный вопрос: а что эти пять стран никак без США не могут поговорить о СВОИХ делах и отношениях? Только у США хватило ума объединить эти страны? Ну тогда господа правители вы зря сидите в своих креслах.
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  Panasonic 01.03.2022 в 02:59:13   # 792387
Цитата: Zoggyla от 28.02.2022 16:58:11
Местные гандоны лапки потирают, их немного, но они засрали весь сайт фейками и всякой поганью. Какого хуя вы тут выеживаетесь?

Это из-за своего подорванного пердака ты нынче такой языкастый? Обычно из своей канализации глухие голоса издавал, а тут, разгеройствтовал прям.
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  Panasonic 01.03.2022 в 02:59:53   # 792388
Цитата: Ал от 28.02.2022 18:16:10
Цитата: Walter от 28.02.2022 17:54:48
Цитата: Konstant от 28.02.2022 17:07:39
Ну честно ну ничего хорошего с Америкой ну не получится........

Иди на балкон и выброси с него смартфон компьютер плазму холодильник микроволновку кондейшен и сам тоже выбросись. Выключи интернет перед этим навсегда. Может головой ебнешся и поумнеешь.

Холуй, в жопу за гаджеты тоже дашь?

Похоже что "Ходок" на это готов... )))

А ты? Чего не сделаешь ради порции дошика?
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