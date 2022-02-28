США инициировали переговоры с Казахстаном и странами Центральной Азии по Украине

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danilov 28 Февраля 2022 в 22:44:53
«По инициативе американской стороны состоялась онлайн-встреча высокого уровня в формате С5+1 с участием министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, глав внешнеполитических ведомств Кыргызстана Руслана Казакбаева, Таджикистана Сироджиддина Мухриддина, Туркменистана Рашида Мередова и Узбекистана Абдулазиза Камилова и государственного секретаря США Энтони Блинкена. Участники обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня, в том числе ситуацию в Украине и ее влияние на регион Центральной Азии», - говорится в сообщении в понедельник.
Как отметили в МИДе, формат С5+1 представляет собой многосторонний механизм взаимодействия между пятью странами Центральной Азии и США.
«Ожидается, что следующая министерская встреча с участием глав внешнеполитических ведомств Центральной Азии и госсекретаря США состоится в текущем году в казахстанской столице», - сказано в сообщении.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: GoodZone от 28.02.2022 16:52:13Да ладно этикетом блистать - так и пишите ФАШИСТСКИЕ СУКИ.
будут давить...*УКИ...
будут давить...*УКИ...
Цитата: Konstant от 28.02.2022 17:07:39
Ну честно ну ничего хорошего с Америкой ну не получится........
Ну честно ну ничего хорошего с Америкой ну не получится........
Иди на балкон и выброси с него смартфон компьютер плазму холодильник микроволновку кондейшен и сам тоже выбросись. Выключи интернет перед этим навсегда. Может головой ебнешся и поумнеешь.
Цитата: Walter от 28.02.2022 17:54:48
Иди на балкон и выброси с него смартфон компьютер плазму холодильник микроволновку кондейшен и сам тоже выбросись. Выключи интернет перед этим навсегда. Может головой ебнешся и поумнеешь.
Цитата: Konstant от 28.02.2022 17:07:39
Ну честно ну ничего хорошего с Америкой ну не получится........
Ну честно ну ничего хорошего с Америкой ну не получится........
Иди на балкон и выброси с него смартфон компьютер плазму холодильник микроволновку кондейшен и сам тоже выбросись. Выключи интернет перед этим навсегда. Может головой ебнешся и поумнеешь.
Холуй, в жопу за гаджеты тоже дашь?
Похоже что "Ходок" на это готов... )))
Цитата: Zoggyla от 28.02.2022 16:58:11
Местные гандоны лапки потирают, их немного, но они засрали весь сайт фейками и всякой поганью. Какого хуя вы тут выеживаетесь?
Местные гандоны лапки потирают, их немного, но они засрали весь сайт фейками и всякой поганью. Какого хуя вы тут выеживаетесь?
Это из-за своего подорванного пердака ты нынче такой языкастый? Обычно из своей канализации глухие голоса издавал, а тут, разгеройствтовал прям.
Цитата: Ал от 28.02.2022 18:16:10
Холуй, в жопу за гаджеты тоже дашь?
Похоже что "Ходок" на это готов... )))
Цитата: Walter от 28.02.2022 17:54:48
Иди на балкон и выброси с него смартфон компьютер плазму холодильник микроволновку кондейшен и сам тоже выбросись. Выключи интернет перед этим навсегда. Может головой ебнешся и поумнеешь.
Цитата: Konstant от 28.02.2022 17:07:39
Ну честно ну ничего хорошего с Америкой ну не получится........
Ну честно ну ничего хорошего с Америкой ну не получится........
Иди на балкон и выброси с него смартфон компьютер плазму холодильник микроволновку кондейшен и сам тоже выбросись. Выключи интернет перед этим навсегда. Может головой ебнешся и поумнеешь.
Холуй, в жопу за гаджеты тоже дашь?
Похоже что "Ходок" на это готов... )))
А ты? Чего не сделаешь ради порции дошика?