США инициировали переговоры с Казахстаном и странами Центральной Азии по Украине

Цитата: Konstant от

Ну честно ну ничего хорошего с Америкой ну не получится........ Ну честно ну ничего хорошего с Америкой ну не получится........

Иди на балкон и выброси с него смартфон компьютер плазму холодильник микроволновку кондейшен и сам тоже выбросись. Выключи интернет перед этим навсегда. Может головой ебнешся и поумнеешь.