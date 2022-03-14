Чтобы быть ближе к народу

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danilov 14 Марта 2022 в 13:57:55
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Manitu
14.03.2022 в 14:33:25
# 794686
И в сопровождении 4 джипов охраны
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M54
14.03.2022 в 15:16:41
# 794689
Вот теперь точно за него проголосуют
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Dimmon
14.03.2022 в 16:50:36
# 794690
уже проголосовали
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htmaker
14.03.2022 в 19:49:27
# 794692
Усаживаемся по удобнее, спектакль начинается
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старик
14.03.2022 в 23:11:27
# 794703
Автопром ему отслюнявил за рекламу.
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