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Центральная Азия
Чтобы быть ближе к народу
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danilov 14 Марта 2022 в 13:57:55
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 14.03.2022 в 14:33:25   # 794686
И в сопровождении 4 джипов охраны
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  M54 14.03.2022 в 15:16:41   # 794689
Вот теперь точно за него проголосуют
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  Dimmon 14.03.2022 в 16:50:36   # 794690
уже проголосовали
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  htmaker 14.03.2022 в 19:49:27   # 794692
Усаживаемся по удобнее, спектакль начинается
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  старик 14.03.2022 в 23:11:27   # 794703
Автопром ему отслюнявил за рекламу.
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