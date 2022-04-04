Кыргызстан национализировал Кумтор

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danilov 04 Апреля 2022 в 23:04:03
«Без всякого преувеличения я могу сказать, что сегодняшний день войдет в историю нашей страны в качестве переломного момента. Наш народ взял в свои руки ответственность за свою судьбу. Именно так необходимо отстаивать национальные интересы, это доказывает – мы вступили на путь уверенного роста и развития. Я от всей души поздравляю всех нас с этим достижением», - добавил кыргызский лидер.
Он рассказал про основные пункты достигнутых соглашений.
«Месторождение Кумтор отныне полностью принадлежит Кыргызстану. 100% акций в компании «Кумтор Голд Компани» принадлежат нашей республике. Мы также добились того, чтобы отсчет нашего полного контроля над месторождением шел с момента введения внешнего управления в мае прошлого года. Поэтому вся прибыль с 15 мая 2021 года также принадлежат нам – это больше $323 млн. Кроме этого, «Центерра» выплачивает нам дивиденды за три квартала прошлого года. В чистом объеме они составляют около $11 млн. Еще одно достижение – мы добились соглашения об единовременной выплате компанией «Центерра» кыргызской стороне $50 млн», - перечислил президент КР.
По его словам, Кыргызстан возвращает контроль над Рекультивационным фондом по руднику «Кумтор».
«Кнам поступают около $53 млн, которые до этого хранились на трастовом счету в одном из банков Лондона. «Центерра» отказывается от требований о выплате $29 млн за партию золота, поставленного в мае 2021 года. Компания «Центерра» прекращает все судебные процессы, инициированные против кыргызской стороны: в США, Швеции и Канаде. Со своей стороны, ОАО «Кыргызалтын» передает «Центерре» свой пакет акций в 26%. При этом компанией «Центерра» покрываются все налоговые платежи по канадскому законодательству, связанные с переходом прав на указанный пакет акций. Кыргызская сторона также прекращает все судебные и иные дела и претензии, инициированные против компании «Центерра», - сказал Жапаров.
Он отметил, что достижение такого соглашения было непростым, и принятие решений по каждому пункту заняло около года.
«Хочу вас заверить, что условия заключенного соглашения наиболее оптимальны и выгодны для государственных интересов страны с учетом нынешнего мирового кризиса и состояния Кыргызстана. Как вы знаете, судебные процессы и международный арбитраж могут тянуться очень долгое время. В попытке получить еще более выгодные условия мы могли потратить, как минимум, пять и даже семь или восемь лет и десятки миллионов средств. При этом, позитивное решение в нашу пользу вовсе не было гарантировано. Мы могли бы потерять бы еще больше средств и бесценное время. С самого начала этого спора мы утверждали, что речь не идет о национализации. Мы никогда не противопоставляли страну против иностранных компаний и инвесторов», - сказал кыргызский президент.
Как пояснил главы КР, речь шла о конкретных вопросах управления рудником «Кумтор».
«Переговоры по условиям соглашения были очень тяжелыми. Несмотря ни на что, мы с самого начала твердо стояли на защите наших государственных интересов, решительно отстаивали свои позиции. Сначала были попытки представить нас международному сообществу «дикарями, захватчиками». Затем нам предъявляли совершенно неприемлемые требования. Мы все выдержали, и мы выстояли. Самым главным для нас являлись интересы кыргызского народа. И в конце концов, мы добились кардинальных изменений в первоначальных переговорных позициях. Еще раз заверю: мы совершенно уверены, что добились наиболее возможных на сегодняшний день выгодных для нашей страны результатов», - добавил президент Кыргызстана.
Решение, по его словам, также обосновано на квалифицированной оценке команды юристов, представляющих самых лучших специалистов по международному арбитражу.
«Оцените сами, что я имею в виду под приобретенными выгодами. Если раньше мы каждый год получали чисто символические объемы дивидендов, то уже за семь месяцев прошлого года мы получили доход в $323 млн. В этом году, даст Бог, получим и $500 млн. Месторождение «Кумтор» сейчас по самым скромным подсчетам оценивается в $3 млрд. По оценке специалистов, в ближайшие 10 лет мы получим $5 млрд прибыли от «Кумтора», добыв 160-200 тонн золота. Это прямая выгода и большая поддержка для бюджета. Это только подтвержденных и гарантированных запасов. Но там есть много и других возможностей. Не хочется забегать вперед и останавливаться на этом подробно сейчас», - сказал Жапаров.
Он заверил, что «там очень большой потенциал», и «Кумтор» еще послужит кыргызскому народу.
«Вы знаете, что в ближайшие годы нам предстоит пик по возвращению прежних долгов. Сегодня необходимо подчеркнуть, что благодаря тому, что мы получили контроль над «Кумтором», мы уверенно можем сказать, что справимся и с этой задачей. Кроме того, есть еще один фактор который послужил большим основанием принятого решения не медлить с заключением мирового соглашения по «Кумтору» на объявленных нами условиях. Это экономическая ситуация в мире – в виде роста цен практически по всему перечню покупаемого нами извне продовольствия: от пшеницы, сахара, растительного масла до тех же горюче-смазочных материалов и удобрений. Сейчас не время рисковать. Нам нужны те ресурсы, которые у нас есть, и мы должны устранить все и любые препятствия на пути поступления внешних инвестиций», - добавил президент КР.