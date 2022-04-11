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Центральная Азия
На границе Таджикистана и Кыргызстана произошёл конфликт между пограничниками
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danilov 13 Апреля 2022 в 12:57:41
Конфликт между пограничниками Кыргызстана и Таджикистана начался вчера после того, как таджикские военнослужащие в районе села Селкана Лейлекского района Баткенской области Кыргызстана на 20 м проникли на кыргызскую территорию. В течение дня стороны дважды открывали стрельбу. Ранения в ходе перестрелки получили как минимум пять человек: трое таджикистанцев и двое кыргызстанцев.

Помимо этого, Кыргызстан заявил о минометном обстреле со стороны Таджикистана.

Погранслужба Таджикистана пока не давала официальных комментариев.

По данным погранслужбы Кыргызстана, поздно ночью 12 апреля в местности Кыргыз-Встреч Лейлекского района Баткенской области прошла встреча представителей военных двух сторон для переговоров. После этого стороны начали отвод сил и средств от места инцидента.

Сейчас обстановку на кыргызско-таджикском участке границы пограничники характеризуют как относительно стабильную, но с элементами напряжённости.
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