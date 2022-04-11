На границе Таджикистана и Кыргызстана произошёл конфликт между пограничниками

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danilov 13 Апреля 2022 в 12:57:41
Помимо этого, Кыргызстан заявил о минометном обстреле со стороны Таджикистана.
Погранслужба Таджикистана пока не давала официальных комментариев.
По данным погранслужбы Кыргызстана, поздно ночью 12 апреля в местности Кыргыз-Встреч Лейлекского района Баткенской области прошла встреча представителей военных двух сторон для переговоров. После этого стороны начали отвод сил и средств от места инцидента.
Сейчас обстановку на кыргызско-таджикском участке границы пограничники характеризуют как относительно стабильную, но с элементами напряжённости.
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