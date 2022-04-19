IT-компания EPAM перевезла тысячу сотрудников из России и Белоруссии в Узбекистан

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едридмадрид 19 Апреля 2022 в 16:43:19
Разработчик программного обеспечения EPAM Systems перевез своих сотрудников из Белоруссии и России в Узбекистан. Об этом Forbes рассказали два местных предпринимателя и подтвердил один из сотрудников EPAM, переехавший в Узбекистан, а также один из российских инвесторов, который там находится. По словам последних, речь идет о нескольких сотнях человек. «У нас в общем чатике для Узбекистана около 600 человек, так что, скорее всего, [EPAM перевезла в Узбекистан] до тысячи [работников]», — говорит один из сотрудников компании.
Один из местных предпринимателей утверждает, что отели в стране забиты, а 80% перебравшихся из России и Белоруссии в Узбекистан людей — «эпамовцы». По данным, озвученным на совещании президента республики Шавката Мирзиёева 14 апреля, с начала этого года в Узбекистан приехало около 3000 зарубежных IT-специалистов.
Представитель EPAM София Одинцова сообщила, что компания не готова предоставить комментарий о релокации своих сотрудников в Узбекистан. По данным портала yuz.uz, филиал компании в этой стране был открыт в 2019 году, к середине 2021 года в нем работали около 150 специалистов. EPAM также является резидентом узбекистанского IT-парка. Его члены могут претендовать на ряд в том числе налоговых льгот, пишет Gazeta.uz.
Один из сотрудников EPAM, который сейчас находится в Узбекистане, рассказывает, что компания помогала с релокацией — «и финансово, и с поиском самолета и жилья». По его словам, компания оплачивает перелет для сотрудника и его семьи, проживание и суточные расходы в первый месяц. «Это доступно для всех сотрудников, кто захочет», — говорит он. Помимо Узбекистана, с его слов, разработчик предлагает сотрудникам релокацию еще примерно в 10 стран. Среди популярных направлений релокации сотрудников EPAM также Грузия и Армения, отмечает он.
О решении уйти из России EPAM сообщила в начале апреля. «EPAM Systems объявляет о начале процесса прекращения своей деятельности в России. Это решение последовало за предыдущим заявлением о прекращении обслуживания российских клиентов», — отметили тогда в компании, связав решение с российской «спецоперацией»* на Украине. Тогда же разработчик рассказал, что уже начал релокацию своих российских сотрудников в другие страны, но не сообщил, в какие именно.
EPAM Systems была основана в 1993 году в США белорусскими предпринимателями Аркадием Добкиным и Леонидом Лознером. Штаб-квартира компании находится в Соединенных Штатах, EPAM работает более чем в 40 странах мира. В России у компании было несколько офисов. По данным РБК, на конец 2021 года в российском EPAM работали 6190 человек.
https://www.forbes.ru/svoi-biznes/462855-it-kompania-epam-perevezla-sotni-sotrudnikov-iz-rossii-i-belorussii-v-uzbekistan
Комментарии, по рейтингу, по дате
https://vc.ru/promo/380141-bystraya-relokaciya-v-tashkent-dlya-it-kompaniy-i-specialistov