Межведомственная делегация США посетит Казахстан

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danilov 23 Мая 2022 в 12:11:20
Отмечается, что цель поездки — укрепление отношений США с регионом и продвижение «совместных усилий по созданию процветающий и безопасной Средней Азии».
«В Казахстане делегация встретится с высокопоставленными казахстанскими чиновниками и лидерами гражданского общества, чтобы обсудить программу реформ в Казахстане, усилия по усилению защиты прав человека и расширению прав и возможностей женщин», — говорится в сообщении Госдепартамента.
Напомним, ранее во время визита главы МИД РК Мухтара Тлеуберди в Вашингтон американская сторона выразила твердую поддержку реформам Касым-Жомарта Токаева, отметив, что их имплементация будет способствовать политической модернизации Казахстана.
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