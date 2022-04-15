Что выдают бесплатно раз в месяц одиноким пенсионерам и лицам с инвалидностью

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danilov 24 Мая 2022 в 11:42:04
На одного человека в месяц выделяют следующее:
мука (высшего сорта) – 3 кг;
рис – 1 кг;
гречневая крупа – 500 г;
макароны – 500 г;
говядина (без костей) – 1 кг;
мясо домашней птицы – 1 кг;
сливочное масло – 200 г;
яйца – 15 шт.;
сахар – 1 кг;
подсолнечное масло – 1 л;
зеленый или черный чай – 200 г;
банное (туалетное) мыло – 100 г;
хозяйственное мыло (65%) – 200 г;
стиральный порошок – 150 г;
подгузники для взрослых – 8 шт.;
антибактериальное мыло – 0,1 кг;
жидкое или гелевое антисептическое средство (с содержанием спирта не менее 60%) – 250 мл;
стерильные одноразовые маски и перчатки – по 10 шт.
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