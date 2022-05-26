Общие реки должны быть связующим звеном между народами Казахстана и Кыргызстана – Токаев
danilov 27 Мая 2022 в 09:57:08
«Мы вновь подтвердили, что трансграничные водные ресурсы являются для нас общей ценностью. Проблема нехватки воды усложняется с каждым годом. Такой прогноз делают авторитетные международные экологические организации. Не будет увеличения воды – это уже понятно. Поэтому странам Центральной Азии необходимо работать сообща. Реки, общие для обеих стран, всегда должны быть связующим звеном между народами», - сказал Токаев в четверг по итогам переговоров в Бишкеке с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.