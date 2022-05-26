Токаев о границе с Кыргызстаном: Основная задача – снизить число проверок и устранить заторы

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danilov 27 Мая 2022 в 09:58:26
Как отметил президент Казахстана, в ходе переговоров «особое внимание было уделено мерам по упрощению перехода граждан через границу».
«Мы также обсудили вопросы совершенствования грузоперевозок. В последние годы в этом направлении были предпринят ряд масштабных мер. В 2021 году был модернизирован пограничный пункт «Қордай», обеспечено качественное обслуживание пассажиров. Достигнуты договоренности по модернизации и других пограничных пунктов», - сказал Токаев.
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