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Центральная Азия
Токаев о границе с Кыргызстаном: Основная задача – снизить число проверок и устранить заторы
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danilov 27 Мая 2022 в 09:58:26
«Основная задача – снизить количество проверок и устранить транспортные заторы на границе», - сказал Токаев в четверг по итогам переговоров в Бишкеке с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Как отметил президент Казахстана, в ходе переговоров «особое внимание было уделено мерам по упрощению перехода граждан через границу».

«Мы также обсудили вопросы совершенствования грузоперевозок. В последние годы в этом направлении были предпринят ряд масштабных мер. В 2021 году был модернизирован пограничный пункт «Қордай», обеспечено качественное обслуживание пассажиров. Достигнуты договоренности по модернизации и других пограничных пунктов», - сказал Токаев.
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