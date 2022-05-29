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Центральная Азия
29 баранов в салоне автомобиля
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danilov 29 Мая 2022 в 11:26:25
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shlenchak 29.05.2022 в 13:30:32   # 798555
Базара нет) вот что значит правильно распределение пространства)
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  Hairless 29.05.2022 в 13:41:56   # 798556
Помнится, в каком-то из разделов высшей математики мы изучали n-мерные пространства. Но там была теория, а тут, похоже, практик.
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