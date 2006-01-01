Проблемы на границе: Кыргызстан обвинил Казахстан в нарушении норм договора о ЕАЭС

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danilov 09 Июня 2022 в 17:16:59
Факт выявили при ознакомительной поездке госорганов на пропускные пункты, расположенные на кыргызско-казахстанской границе, совместно с представителями Евразийской экономической комиссии во главе с членом коллегии (министром) по таможенному сотрудничеству Максатом Мамыткановым, а также представителями государственных органов стран ЕАЭС.
Доказано, что Комитет госдоходов Казахстана проводит налоговые мероприятия в отношении всех грузовых автотранспортных средств, хотя этого быть не должно.
Сотрудники пограничной службы РК отметили, что за май 2022 года через контрольно-пропускной пункт "Карасуу" прошли 22 тысячи 369 грузовых автомобиля. В среднем за 5 минут пропускают один грузовик.
"Но далее, по данным пограничной службы РК и официального заявления Комитета госдоходов РК, сроки прохождения одного грузового транспортного средства через КПП "Карасуу" составляет около 15-20 минут. За май должно было пройти около 22 тысяч 880 машин. Эти расхождения, предоставляемые казахстанской стороной, признаны ошибочными. Делегация отметила, что данные, предоставляемые казахстанской стороной, некорректны и вызывают сомнения. Более того, они рассматриваются как фальсификация для дискредитации кыргызстанских экспортеров", — говорится в сообщении.
В Минэкономики отметили, что участники делегации убедились: кыргызская сторона соблюдает все нормы договора о ЕАЭС.
Участники встречи призвали казахстанскую сторону соблюдать нормы и положения договора о союзе и принять исчерпывающие меры по устранению барьера.
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