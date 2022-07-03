Мирзиёев: Нормы о правовом статусе Каракалпакстана останутся без изменений

Исходя из этого, я считаю, что необходимо обратить внимание на специфические этнические, культурные особенности Республики Каракалпакстан, национальные традиции и ценности, ее особый правовой статус и оставить нормы о правовом статусе Республики Каракалпакстан в проекте без изменений. То есть ст. 70, 71, 72, 74, 75 Конституции оставлены без изменений.