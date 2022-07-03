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Центральная Азия
Мирзиёев: Нормы о правовом статусе Каракалпакстана останутся без изменений
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danilov 03 Июля 2022 в 08:14:35
Quote:
Исходя из этого, я считаю, что необходимо обратить внимание на специфические этнические, культурные особенности Республики Каракалпакстан, национальные традиции и ценности, ее особый правовой статус и оставить нормы о правовом статусе Республики Каракалпакстан в проекте без изменений. То есть ст. 70, 71, 72, 74, 75 Конституции оставлены без изменений.
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  Даун 03.07.2022 в 11:40:12   # 799786
Вот теперь точно понятно за что идёт СВО на Украине, только эту мразь 8 лет назад надо было раздолбать.
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  Walter 03.07.2022 в 11:43:52   # 799787
Цитата: Даун от 03.07.2022 05:40:12
Вот теперь точно понятно за что идёт СВО на Украине

Ничего не понял . Обоснуй
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  walker 03.07.2022 в 13:31:05   # 799788
Цитата: Walter от 03.07.2022 05:43:52
Цитата: Даун от 03.07.2022 05:40:12
Вот теперь точно понятно за что идёт СВО на Украине

Ничего не понял . Обоснуй


Бро, ты требуешь слишком многого. Какие доводы и обоснования могут они предъявить? Они же зомби…
Восемь лет донбили бомбасс!! Аааааа!!!
вот и все их обоснования.
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