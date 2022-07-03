Мирзиёев: Нормы о правовом статусе Каракалпакстана останутся без изменений

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danilov 03 Июля 2022 в 08:14:35
Исходя из этого, я считаю, что необходимо обратить внимание на специфические этнические, культурные особенности Республики Каракалпакстан, национальные традиции и ценности, ее особый правовой статус и оставить нормы о правовом статусе Республики Каракалпакстан в проекте без изменений. То есть ст. 70, 71, 72, 74, 75 Конституции оставлены без изменений.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Даун от 03.07.2022 05:40:12
Вот теперь точно понятно за что идёт СВО на Украине
Вот теперь точно понятно за что идёт СВО на Украине
Ничего не понял . Обоснуй
Цитата: Walter от 03.07.2022 05:43:52
Ничего не понял . Обоснуй
Цитата: Даун от 03.07.2022 05:40:12
Вот теперь точно понятно за что идёт СВО на Украине
Вот теперь точно понятно за что идёт СВО на Украине
Ничего не понял . Обоснуй
Бро, ты требуешь слишком многого. Какие доводы и обоснования могут они предъявить? Они же зомби…
Восемь лет донбили бомбасс!! Аааааа!!!
вот и все их обоснования.