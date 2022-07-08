В горы за жемчужиной

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GoodZone 08 Июля 2022 в 15:39:23
- Переход не спортивный, не рекламный, а, скорее, разведывательный, - расставляет все точки над “i” член президиума общественного объединения “Kaz Alpine Club” Диана ФРОЛОВА. - Нужно выяснить, в каких местах еще можно подойти к этому переходу. Предусмотреть возможность отхода на случай ЧП и как в таком случае эвакуировать людей. Проверить, где ловит мобильная связь. Где можно набрать питьевую воду, разбить лагерь и даже где допустимо развести костер. Много лет в этих краях нечасто ходили люди. Необходимо, чтобы возвращение на маршрут туристов не навредило экосистеме тех мест. Но и о безопасности людей стоит подумать: в горах туристам угрожают не только хищники (кстати, из-за запрета на отстрел в этих краях наверняка выросло поголовье волков), но и растения и насекомые.
При утверждении маршрута исследователи оценят возможные риски и составят список необходимых лекарственных средств для туриста. А еще важно определить туристскую нагрузку на тропу, прикинуть, сколько народа можно будет пропустить через узкое горлышко перехода.
Один из будущих пеших маршрутов, более легкий, через перевал Сары-Булак, вдоль каскада Кольсайских озер, разрабатывает сейчас Диана Фролова. Второй, более сложный, для продвинутых туристов, через перевал Озерный, взял на себя еще один представитель президиума общественного объединения “Kaz Alpine Club” Вадим ВИНОКУРОВ. В первую исследовательскую группу войдут спортсмены и те, кто умеет работать с картами, представители профильных госструктур. В приоритете при отборе будет, безусловно, физическая подготовка горовосходителей.
- Высота перевала Озерный, куда предстоит пойти группе, 3900 метров, а перевала Аксу - 4100 метров, - рассказывает Вадим Винокуров. - В каком состоянии сейчас находятся тропы, неизвестно - там давно не ходят туристы. Переход непростой: высокий, затяжной, да еще и осыпной. На нас - рекогносцировка местности. Поднимаясь по Чон-Кемину, мы можем перейти либо вброд, либо по дамбе озера Жасыл-Коль - настоящий туристический магнит. После этого останется только подняться на Аксу. Продолжительность маршрута зависит от группы - при самом оптимистичном прогнозе около пяти-шести дней. Основной костяк группы уже собран. В ней пятнадцать человек. Мы бы хотели привлечь знаковых личностей, но требования безопасности у нас на первом месте. Наша группа пройдет так называемое боевое слаживание - поднимемся вместе на акклиматизационную ночевку на уровне трех тысяч метров над уровнем моря. С нашими пограничниками мы встретимся у перевала Озерный. Есть информация, что сплошную колючую проволоку они заменяют створом. Процесс пошел.
До закрытия в 2009 году трансграничные переходы на Иссык-Куль через перевалы Озерный и Сары-Булак пользовались большим спросом на внутреннем и международном туристском рынке. В советское время маршрутов было несколько сотен. Каждое лето десятки тысяч туристов проходили через эти перевалы из Казахстана в Кыргызстан. Уникальные экомаршруты позволяли практиковать самые различные виды активного туризма - от простых трекингов и конных туров до экстремальных ультрамарафонов. В условиях новой постковидной нормальности данные маршруты позволили бы значительно повысить привлекательность и конкурентоспособность региона.
- Сегодня большое количество зарубежных туристов, прилетающих в аэропорт Алматы, сразу же выезжают в Бишкек, не останавливаясь даже на сутки, - отмечает Диана Фролова. - А это потери и для бюджета города, и для участников туристского рынка и сервисной индустрии. До этого основным препятствием для возрождения маршрутов являлась позиция турсообщества Кыргызстана по целому ряду вопросов. Самый животрепещущий - запрет на работу гидов из Кыргызстана у нас и ограничения для их туристского транспорта в Казахстане. Доходило до того, что в автобус с туристами просто могли войти проверяющие и выдворить из него гида. А ведь это противоречит международному договору о Евразийском экономическом союзе, который был ратифицирован в Казахстане в октябре 2014 года.
Шаги навстречу ассоциации туроператоров двух стран сделали весной этого года, когда между общественным объединением “Kaz Alpine Club” и киргизской ассоциацией туроператоров ОАО “КАТО” был подписан меморандум о сотрудничестве. Пилотные переходы на Иссык-Куль через перевалы Озерный и Сары-Булак вошли и в текст совместного заявления президентов Казахстана и Кыргызстана. Кстати, ограничение перехода только двумя маршрутными тропами - требование киргизской стороны, чтобы не допустить стихийных переходов. Кроме полевых исследований необходимо свернуть горы в решении массы юридических вопросов. А еще проработать вопрос страховки для путешественников, в том числе медицинской.
Но главный вопрос, конечно, с пограничными службами обеих стран. В идеале все просто: группу сколачивает турфирма, она и утрясает все вопросы перехода через границу туристов, вплоть до списка для КНБ с утвержденной датой выхода, держит связь с оператором принимающей стороны. Но пока не совсем ясно, как и где будет осуществляться личная проверка группы.
- Со стороны киргизских партнеров была просьба сделать эту зону максимально простой, без построек. Какими будут пропускные пункты с нашей стороны, пока неясно. В ходе пилотного перехода нам также придется выяснить, где будет буферная зона, - сообщила Диана Фролова. - В той местности есть проблемы с интернет-покрытием, это тоже нужно учитывать.
Сейчас активные туристы замерли в ожидании подписания межправительственного соглашения. После этого будет утверждена и частота переходов - раз в две недели. Да и период, когда можно воспользоваться переходом, очень небольшой. В июне там еще лежит снег, в сентябре опять заметает. Так что, скорее всего, первые туристские группы пройдут по этим маршрутам лишь в следующем году.
Юлия ЗЕНГ
https://time.kz/articles/reporter/2022/07/06/v-gory-za-zhemchuzhinoj
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Цитата: Даун от 08.07.2022 09:57:12
Зачем это тропы, автобус давно придумали.
Зачем это тропы, автобус давно придумали.
А я бы сходил, классные наверное там места. Палатка, костерок, природа, люди интересные - эх, красотища. Нет-нет выбираюсь побродить... Каждому свое.