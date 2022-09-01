Президент Узбекистана обвинил советский режим в уничтожении "достояния нации"

P.S задолбали эти декоммунизаторы.CCСР плохой,сякой.Надо тогда попросить ВВП чтоб декоммунизацию провел. Реально задолбали все обсирают в том числе ВВП.Все ради капитала
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danilov 01 Сентября 2022 в 11:39:59
"Добиться независимости было непросто. Хотя независимость и была обретена 31 год назад, наши деды пытались сделать это более 100 лет назад. 100 тысяч наших соотечественников были репрессированы, 13 тысяч беспощадно расстреляны. Почему? Потому что они были нашими величайшими героями, достоянием нации. Знали по два-три языка. У режима было понимание, что они способны освободить нашу Родину, привести ее к процветанию", – заявил президент Узбекистана.
По словам Мирзиеева, этот период истории до конца не изучен, и исследования по выявлению жертв репрессий и восстановлению памяти о них будут продолжаться.
"Тоталитарный режим не ограничивался только уничтожением джадидов. Еще в 80-х годах прошлого века тысячи наших соотечественников были брошены в тюрьмы и подверглись преследованиям под разными клеветническими предлогами", – говорится в заявлении.
Ранее в автономной республике Каракалпакстан в Узбекистане из-за поправок в конституцию страны вспыхнули протесты. В результате волнений в Нукусе погибли 18 человек.
https://president.uz/ru/lists/view/5478
Комментарии, по рейтингу, по дате
У режима было понимание, что они способны освободить нашу Родину, привести ее к процветанию
Какую на...й Родину они "освободать" 100 лет назад - Бухарское ханство? Или Хивинское?
Почему них...я не добились за 31 год "независимости"? Ну кроме того, что превратили народ в гастарбайтеров?
Проклятые колонизаторы и угнетатели за 30 послевоенных лет добились многого, в отличии от этих болтунов.
А скольких спасла, выучила, вылечила, дала бесплатную крышу над головой, накормила, людьми сделала...
Сколько они здесь дел понаделали, понастроили сволочи... на фиг никому не нужные электростанции (ни одной за 30 лет независимости не построили), целые производственные отрасли подняли (ни одной за 30 лет независимости не построили), дороги и жд, больницы, университеты и институты научные, сельское хозяйство и животноводство, космодром и прочие их грязные делишки, лишь бы испоганить великую степь, загнать в рабство на одной третьей часть суши...
Если бы не СССР, сейчас пили б баварское )
Можно пить Баварское, без уничтожения СССР. Рано или поздно, Германия, стала б коммунистической
Цитата: GoodZone от 01.09.2022 06:37:54
А скольких спасла, выучила, вылечила, дала бесплатную крышу над головой, накормила, людьми сделала...
Сколько они здесь дел понаделали, понастроили сволочи... на фиг никому не нужные электростанции (ни одной за 30 лет независимости не построили), целые производственные отрасли подняли (ни одной за 30 лет независимости не построили), дороги и жд, больницы, университеты и институты научные, сельское хозяйство и животноводство, космодром и прочие их грязные делишки, лишь бы испоганить великую степь, загнать в рабство на одной третьей часть суши...
А скольких спасла, выучила, вылечила, дала бесплатную крышу над головой, накормила, людьми сделала...
Сколько они здесь дел понаделали, понастроили сволочи... на фиг никому не нужные электростанции (ни одной за 30 лет независимости не построили), целые производственные отрасли подняли (ни одной за 30 лет независимости не построили), дороги и жд, больницы, университеты и институты научные, сельское хозяйство и животноводство, космодром и прочие их грязные делишки, лишь бы испоганить великую степь, загнать в рабство на одной третьей часть суши...
А самое главное: дало образование!
Но есть и минусы. Кому то много кому то мало.. Был в 19 году в Украине и там очень сильно бросались в глаза здания с советской архитектурой. Их было много и все они красивые. И я вспомнил родной Целиноград с его маленькой площадью и одной 16-ти этажкой. Контраст был сильный.
Родина должна знать своих героев
Загвоздин, Николай Андреевич - нарком внутренних дел
Икрамов, Акмаль Икрамович - 1-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана
Балтабаев, Садыкджан - 2-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана
Тюрябеков, Джура Ходжибекович - член бюро ЦК КП(б) Узбекистана и 1-й заместитель председателя СНК
Шейдлин, Борис Владимирович - прокурор республики
Юсупов, Усман Юсупович -1-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана
Сегизбаев, Султан Сегизбаевич - председатель СНК УзбССР
Абдурахманов, Абдуджабар Абдуджабарович - председатель СНК УзбССР
Еще больше ситуация обострилась в апреле 1950 года, когда на должность первого секретаря ЦК КП Узбекистана был назначен Амин Ниязов. При нем огромное количество ученых были обвинены в национализме, а также массово запрещены спектакли по произведениям национальных авторов.
И так везде в республиках СССР
Интересно бандитов басмачей отмороженных, он тоже к национальным героям причисляет?
А не хочет ли "уважаемый" президент, в величайшие герои занести относительно свежих, во времена суверенного Узбекистана, 1452 репрессированных, из которых 30 правозащитников, 14 членов демократических оппозиционных организаций, 18 журналистов и литераторов, более 20 последователей "нетрадиционных конфессий" ?
Цитата: СССР от 01.09.2022 08:14:26а то - Верховный суд Узбекистана реабилитировал 115 человек, репрессированных в 1920-1930-х годах, в том числе Ибрагимбека Чакабаева (Ибрагим-бека), лидера басмачества на территории современных Узбекистана, Таджикистана и северного Афганистана.
Члены троек НКВД СССР по Узбекской ССР
Родина должна знать своих героев
Загвоздин, Николай Андреевич - нарком внутренних дел
Икрамов, Акмаль Икрамович - 1-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана
Балтабаев, Садыкджан - 2-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана
Тюрябеков, Джура Ходжибекович - член бюро ЦК КП(б) Узбекистана и 1-й заместитель председателя СНК
Шейдлин, Борис Владимирович - прокурор республики
Юсупов, Усман Юсупович -1-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана
Сегизбаев, Султан Сегизбаевич - председатель СНК УзбССР
Абдурахманов, Абдуджабар Абдуджабарович - председатель СНК УзбССР
Еще больше ситуация обострилась в апреле 1950 года, когда на должность первого секретаря ЦК КП Узбекистана был назначен Амин Ниязов. При нем огромное количество ученых были обвинены в национализме, а также массово запрещены спектакли по произведениям национальных авторов.
И так везде в республиках СССР
Интересно бандитов басмачей отмороженных, он тоже к национальным героям причисляет?
А не хочет ли "уважаемый" президент, в величайшие герои занести относительно свежих, во времена суверенного Узбекистана, 1452 репрессированных, из которых 30 правозащитников, 14 членов демократических оппозиционных организаций, 18 журналистов и литераторов, более 20 последователей "нетрадиционных конфессий" ?
Члены троек НКВД СССР по Узбекской ССР
Родина должна знать своих героев
Загвоздин, Николай Андреевич - нарком внутренних дел
Икрамов, Акмаль Икрамович - 1-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана
Балтабаев, Садыкджан - 2-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана
Тюрябеков, Джура Ходжибекович - член бюро ЦК КП(б) Узбекистана и 1-й заместитель председателя СНК
Шейдлин, Борис Владимирович - прокурор республики
Юсупов, Усман Юсупович -1-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана
Сегизбаев, Султан Сегизбаевич - председатель СНК УзбССР
Абдурахманов, Абдуджабар Абдуджабарович - председатель СНК УзбССР
Еще больше ситуация обострилась в апреле 1950 года, когда на должность первого секретаря ЦК КП Узбекистана был назначен Амин Ниязов. При нем огромное количество ученых были обвинены в национализме, а также массово запрещены спектакли по произведениям национальных авторов.
И так везде в республиках СССР
Интересно бандитов басмачей отмороженных, он тоже к национальным героям причисляет?
А не хочет ли "уважаемый" президент, в величайшие герои занести относительно свежих, во времена суверенного Узбекистана, 1452 репрессированных, из которых 30 правозащитников, 14 членов демократических оппозиционных организаций, 18 журналистов и литераторов, более 20 последователей "нетрадиционных конфессий" ?
Цитата: СССР от 01.09.2022 08:14:26все в доступе https://sud.uz/ccr_slider/%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%82-%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b8/
Члены троек НКВД СССР по Узбекской ССР
Родина должна знать своих героев
Загвоздин, Николай Андреевич - нарком внутренних дел
Икрамов, Акмаль Икрамович - 1-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана
Балтабаев, Садыкджан - 2-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана
Тюрябеков, Джура Ходжибекович - член бюро ЦК КП(б) Узбекистана и 1-й заместитель председателя СНК
Шейдлин, Борис Владимирович - прокурор республики
Юсупов, Усман Юсупович -1-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана
Сегизбаев, Султан Сегизбаевич - председатель СНК УзбССР
Абдурахманов, Абдуджабар Абдуджабарович - председатель СНК УзбССР
Еще больше ситуация обострилась в апреле 1950 года, когда на должность первого секретаря ЦК КП Узбекистана был назначен Амин Ниязов. При нем огромное количество ученых были обвинены в национализме, а также массово запрещены спектакли по произведениям национальных авторов.
И так везде в республиках СССР
Интересно бандитов басмачей отмороженных, он тоже к национальным героям причисляет?
А не хочет ли "уважаемый" президент, в величайшие герои занести относительно свежих, во времена суверенного Узбекистана, 1452 репрессированных, из которых 30 правозащитников, 14 членов демократических оппозиционных организаций, 18 журналистов и литераторов, более 20 последователей "нетрадиционных конфессий" ?
Члены троек НКВД СССР по Узбекской ССР
Родина должна знать своих героев
Загвоздин, Николай Андреевич - нарком внутренних дел
Икрамов, Акмаль Икрамович - 1-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана
Балтабаев, Садыкджан - 2-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана
Тюрябеков, Джура Ходжибекович - член бюро ЦК КП(б) Узбекистана и 1-й заместитель председателя СНК
Шейдлин, Борис Владимирович - прокурор республики
Юсупов, Усман Юсупович -1-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана
Сегизбаев, Султан Сегизбаевич - председатель СНК УзбССР
Абдурахманов, Абдуджабар Абдуджабарович - председатель СНК УзбССР
Еще больше ситуация обострилась в апреле 1950 года, когда на должность первого секретаря ЦК КП Узбекистана был назначен Амин Ниязов. При нем огромное количество ученых были обвинены в национализме, а также массово запрещены спектакли по произведениям национальных авторов.
И так везде в республиках СССР
Интересно бандитов басмачей отмороженных, он тоже к национальным героям причисляет?
А не хочет ли "уважаемый" президент, в величайшие герои занести относительно свежих, во времена суверенного Узбекистана, 1452 репрессированных, из которых 30 правозащитников, 14 членов демократических оппозиционных организаций, 18 журналистов и литераторов, более 20 последователей "нетрадиционных конфессий" ?
Там права человека