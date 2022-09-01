Президент Узбекистана обвинил советский режим в уничтожении "достояния нации"

Члены троек НКВД СССР по Узбекской ССРРодина должна знать своих героевЗагвоздин, Николай Андреевич - нарком внутренних делИкрамов, Акмаль Икрамович - 1-й секретарь ЦК КП(б) УзбекистанаБалтабаев, Садыкджан - 2-й секретарь ЦК КП(б) УзбекистанаТюрябеков, Джура Ходжибекович - член бюро ЦК КП(б) Узбекистана и 1-й заместитель председателя СНКШейдлин, Борис Владимирович - прокурор республикиЮсупов, Усман Юсупович -1-й секретарь ЦК КП(б) УзбекистанаСегизбаев, Султан Сегизбаевич - председатель СНК УзбССРАбдурахманов, Абдуджабар Абдуджабарович - председатель СНК УзбССРЕще больше ситуация обострилась в апреле 1950 года, когда на должность первого секретаря ЦК КП Узбекистана был назначен Амин Ниязов. При нем огромное количество ученых были обвинены в национализме, а также массово запрещены спектакли по произведениям национальных авторов.И так везде в республиках СССРИнтересно бандитов басмачей отмороженных, он тоже к национальным героям причисляет?А не хочет ли "уважаемый" президент, в величайшие герои занести относительно свежих, во времена суверенного Узбекистана, 1452 репрессированных, из которых 30 правозащитников, 14 членов демократических оппозиционных организаций, 18 журналистов и литераторов, более 20 последователей "нетрадиционных конфессий" ?