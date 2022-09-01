 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Центральная Азия
Президент Узбекистана обвинил советский режим в уничтожении "достояния нации"
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 01 Сентября 2022 в 11:39:59
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что власти СССР репрессировали узбекистанцев, которые пытались добиться независимости республики. Об этом говорится на сайте главы государства.

"Добиться независимости было непросто. Хотя независимость и была обретена 31 год назад, наши деды пытались сделать это более 100 лет назад. 100 тысяч наших соотечественников были репрессированы, 13 тысяч беспощадно расстреляны. Почему? Потому что они были нашими величайшими героями, достоянием нации. Знали по два-три языка. У режима было понимание, что они способны освободить нашу Родину, привести ее к процветанию", – заявил президент Узбекистана.

По словам Мирзиеева, этот период истории до конца не изучен, и исследования по выявлению жертв репрессий и восстановлению памяти о них будут продолжаться.

"Тоталитарный режим не ограничивался только уничтожением джадидов. Еще в 80-х годах прошлого века тысячи наших соотечественников были брошены в тюрьмы и подверглись преследованиям под разными клеветническими предлогами", – говорится в заявлении.

Ранее в автономной республике Каракалпакстан в Узбекистане из-за поправок в конституцию страны вспыхнули протесты. В результате волнений в Нукусе погибли 18 человек.

https://president.uz/ru/lists/view/5478
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nelegal 01.09.2022 в 12:06:52   # 802594
хорошо! давайте тогда откатимся до революции, чтоб даже границ своих не было))
Раскрыть Раскрыть
поощрить (1) | покарать
  Hairless 01.09.2022 в 12:20:10   # 802597
Quote:
У режима было понимание, что они способны освободить нашу Родину, привести ее к процветанию

Какую на...й Родину они "освободать" 100 лет назад - Бухарское ханство? Или Хивинское?
Почему них...я не добились за 31 год "независимости"? Ну кроме того, что превратили народ в гастарбайтеров?
Проклятые колонизаторы и угнетатели за 30 послевоенных лет добились многого, в отличии от этих болтунов.
поощрить (9) | покарать (1)
  звукач 01.09.2022 в 12:30:44   # 802599
Под кого прогнулся или пиарится.....как плохо то при совке жилось,Ташкент после разрушительного землятрясения 26 апреля 1966 года всего за 3,5 года отстроили при помощи всех республик СССР.Госбанк СССР сколько денег влил в восстановление и помощь.
поощрить (5) | покарать
  Орыс 01.09.2022 в 12:33:57   # 802600
Советская власть и своих сколько уничтожило
поощрить (1) | покарать
  звукач 01.09.2022 в 12:35:16   # 802602
Освободители Родины...... или Талибан начало.... верной дорогой идете товарищи к светлому будущему
поощрить (1) | покарать
  звукач 01.09.2022 в 12:37:21   # 802603
Цитата: Орыс от 01.09.2022 06:33:57
Советская власть и своих сколько уничтожило
Свих нещитается! надо поплакать о басмачах освободителях,поплясать на костях,глядишь и заокеанские (друзья) пряник дадут,и от Талибана пообещают уберечь.
поощрить (3) | покарать
  GoodZone 01.09.2022 в 12:37:54   # 802604
Цитата: Орыс от 01.09.2022 06:33:57
Советская власть и своих сколько уничтожило


А скольких спасла, выучила, вылечила, дала бесплатную крышу над головой, накормила, людьми сделала...
Сколько они здесь дел понаделали, понастроили сволочи... на фиг никому не нужные электростанции (ни одной за 30 лет независимости не построили), целые производственные отрасли подняли (ни одной за 30 лет независимости не построили), дороги и жд, больницы, университеты и институты научные, сельское хозяйство и животноводство, космодром и прочие их грязные делишки, лишь бы испоганить великую степь, загнать в рабство на одной третьей часть суши...
поощрить (8) | покарать
  Nelegal 01.09.2022 в 12:43:21   # 802605
Цитата: Орыс от 01.09.2022 06:33:57
Советская власть и своих сколько уничтожило

Если бы не СССР, сейчас пили б баварское )
Можно пить Баварское, без уничтожения СССР. Рано или поздно, Германия, стала б коммунистической
поощрить (2) | покарать
  GoodZone 01.09.2022 в 13:00:25   # 802608
А он точно это говорил или вброс обычный? Если да, то я думал, что он умнее...
поощрить | покарать
  Viktor11 01.09.2022 в 13:29:33   # 802609
УПА - 2
поощрить | покарать
  Desperado 01.09.2022 в 14:02:01   # 802610
Цитата: GoodZone от 01.09.2022 06:37:54
Цитата: Орыс от 01.09.2022 06:33:57
Советская власть и своих сколько уничтожило


А скольких спасла, выучила, вылечила, дала бесплатную крышу над головой, накормила, людьми сделала...
Сколько они здесь дел понаделали, понастроили сволочи... на фиг никому не нужные электростанции (ни одной за 30 лет независимости не построили), целые производственные отрасли подняли (ни одной за 30 лет независимости не построили), дороги и жд, больницы, университеты и институты научные, сельское хозяйство и животноводство, космодром и прочие их грязные делишки, лишь бы испоганить великую степь, загнать в рабство на одной третьей часть суши...

А самое главное: дало образование!
Но есть и минусы. Кому то много кому то мало.. Был в 19 году в Украине и там очень сильно бросались в глаза здания с советской архитектурой. Их было много и все они красивые. И я вспомнил родной Целиноград с его маленькой площадью и одной 16-ти этажкой. Контраст был сильный.
поощрить | покарать
  СССР 01.09.2022 в 14:14:26   # 802612
Члены троек НКВД СССР по Узбекской ССР

Родина должна знать своих героев

Загвоздин, Николай Андреевич - нарком внутренних дел
Икрамов, Акмаль Икрамович - 1-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана
Балтабаев, Садыкджан - 2-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана
Тюрябеков, Джура Ходжибекович - член бюро ЦК КП(б) Узбекистана и 1-й заместитель председателя СНК
Шейдлин, Борис Владимирович - прокурор республики
Юсупов, Усман Юсупович -1-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана
Сегизбаев, Султан Сегизбаевич - председатель СНК УзбССР
Абдурахманов, Абдуджабар Абдуджабарович - председатель СНК УзбССР

Еще больше ситуация обострилась в апреле 1950 года, когда на должность первого секретаря ЦК КП Узбекистана был назначен Амин Ниязов. При нем огромное количество ученых были обвинены в национализме, а также массово запрещены спектакли по произведениям национальных авторов.

И так везде в республиках СССР

Интересно бандитов басмачей отмороженных, он тоже к национальным героям причисляет?
А не хочет ли "уважаемый" президент, в величайшие герои занести относительно свежих, во времена суверенного Узбекистана, 1452 репрессированных, из которых 30 правозащитников, 14 членов демократических оппозиционных организаций, 18 журналистов и литераторов, более 20 последователей "нетрадиционных конфессий" ?
поощрить | покарать
  звукач 01.09.2022 в 14:55:53   # 802617
Цитата: СССР от 01.09.2022 08:14:26
Члены троек НКВД СССР по Узбекской ССР

Родина должна знать своих героев

Загвоздин, Николай Андреевич - нарком внутренних дел
Икрамов, Акмаль Икрамович - 1-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана
Балтабаев, Садыкджан - 2-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана
Тюрябеков, Джура Ходжибекович - член бюро ЦК КП(б) Узбекистана и 1-й заместитель председателя СНК
Шейдлин, Борис Владимирович - прокурор республики
Юсупов, Усман Юсупович -1-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана
Сегизбаев, Султан Сегизбаевич - председатель СНК УзбССР
Абдурахманов, Абдуджабар Абдуджабарович - председатель СНК УзбССР

Еще больше ситуация обострилась в апреле 1950 года, когда на должность первого секретаря ЦК КП Узбекистана был назначен Амин Ниязов. При нем огромное количество ученых были обвинены в национализме, а также массово запрещены спектакли по произведениям национальных авторов.

И так везде в республиках СССР

Интересно бандитов басмачей отмороженных, он тоже к национальным героям причисляет?
А не хочет ли "уважаемый" президент, в величайшие герои занести относительно свежих, во времена суверенного Узбекистана, 1452 репрессированных, из которых 30 правозащитников, 14 членов демократических оппозиционных организаций, 18 журналистов и литераторов, более 20 последователей "нетрадиционных конфессий" ?
а то - Верховный суд Узбекистана реабилитировал 115 человек, репрессированных в 1920-1930-х годах, в том числе Ибрагимбека Чакабаева (Ибрагим-бека), лидера басмачества на территории современных Узбекистана, Таджикистана и северного Афганистана.
поощрить | покарать
  звукач 01.09.2022 в 14:59:41   # 802619
Цитата: СССР от 01.09.2022 08:14:26
Члены троек НКВД СССР по Узбекской ССР

Родина должна знать своих героев

Загвоздин, Николай Андреевич - нарком внутренних дел
Икрамов, Акмаль Икрамович - 1-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана
Балтабаев, Садыкджан - 2-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана
Тюрябеков, Джура Ходжибекович - член бюро ЦК КП(б) Узбекистана и 1-й заместитель председателя СНК
Шейдлин, Борис Владимирович - прокурор республики
Юсупов, Усман Юсупович -1-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана
Сегизбаев, Султан Сегизбаевич - председатель СНК УзбССР
Абдурахманов, Абдуджабар Абдуджабарович - председатель СНК УзбССР

Еще больше ситуация обострилась в апреле 1950 года, когда на должность первого секретаря ЦК КП Узбекистана был назначен Амин Ниязов. При нем огромное количество ученых были обвинены в национализме, а также массово запрещены спектакли по произведениям национальных авторов.

И так везде в республиках СССР

Интересно бандитов басмачей отмороженных, он тоже к национальным героям причисляет?
А не хочет ли "уважаемый" президент, в величайшие герои занести относительно свежих, во времена суверенного Узбекистана, 1452 репрессированных, из которых 30 правозащитников, 14 членов демократических оппозиционных организаций, 18 журналистов и литераторов, более 20 последователей "нетрадиционных конфессий" ?
все в доступе https://sud.uz/ccr_slider/%d0%b0%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%82-%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b8/
поощрить | покарать
  Konstant 01.09.2022 в 15:20:23   # 802621
А там никакая комиссия не приезжала по расширению сотрудничества прав лгбт и учений?
Там права человека
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь