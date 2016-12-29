Казахстан выделит Кыргызстану 100 млн долларов на оснащение таможни

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МишкаНаСевер 29 Декабря 2016 в 15:10:32
"26 декабря 2016 года в городе Санкт-Петербург по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета и переговоров Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева и Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева подписано соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики Казахстан. Соглашение повествует о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции, также подписан протокол о порядке предоставления помощи и контроля за её использованием и о финансово-техническом содействии", – пишет сайт правительства Кыргызской Республики.
Соглашение и протокол предусматривают оказание помощи со стороны Казахстана в размере 100 млн долларов. Эти деньги Кыргызстан должен потратить на финансирование мероприятий дорожной карты по присоединению Кыргызской Республики к ЕАЭС.
Согласно соглашению помощь предоставляется поэтапно. На первом этапе Кыргызской Республике будет выделено 7,5 млн долларов.
На встрече с министром иностранных дел Кыргызстана в октябре 2016 года, Нурсултан Назарбаев заявил, что отношения между Кыргызстаном и Казахстаном должны быть образцовыми. Нурсултан Назарбаев и Эрлан Абдылдаев обсудили ключевые направления казахстанско-кыргызского взаимодействия и перспективные сферы дальнейшей совместной работы двух стран
Источник: https://informburo.kz/novosti/kazahstan-vydelit-kyrgyzstanu-100-mln-dollarov-na-osnashchenie-tamozhni.html
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МишкаНаСевер 29.12.2016 в 17:10:27 # 569882
Цитата: Dee от 29.12.2016 16:46:14
а гражданам страны Казахстан выделить ничего не хочет?(
а гражданам страны Казахстан выделить ничего не хочет?(
так им и выделили, но только узкому кругу лиц