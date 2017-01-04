Узбекистан вложит в швейно-трикотажную промышленность более $2,2 млрд

Цитата: ЛиКа от

Несколько лет покупаю ребенку нательное белье изготовленное в Узбекистане. Качество хорошее, цена демократическая, чистый хлопок, не линяет, не вытягивается. Жаль, фирменный магазин они недавно закрыли, но в супермаркетах их продукция есть. Несколько лет покупаю ребенку нательное белье изготовленное в Узбекистане. Качество хорошее, цена демократическая, чистый хлопок, не линяет, не вытягивается. Жаль, фирменный магазин они недавно закрыли, но в супермаркетах их продукция есть.

конвертация , основная проблема Узбекистана , отсюда двойной курс , рыночный ( теневой) и официальный ,ну а что насчет вещей , то узбекские вещи на первое врем хороши , но поверьте мне , они как другие вещи не будут так же смотрительны через 4-5 лет , при обильном стирании , всё таки - технология сказывается