Узбекистан вложит в швейно-трикотажную промышленность более $2,2 млрд

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danilov 04 Января 2017 в 10:05:18
Как отмечается, это предусмотрено программой мер по дальнейшему развитию текстильной и швейно-трикотажной промышленности на 2017-2019 годы.
«Документом предусмотрено осуществление 132 инвестиционных проектов по производству готовой экспортоориентированной текстильной и швейно-трикотажной продукции с высокой добавленной стоимостью на базе углубленной переработки хлопкового волокна и шелкового сырья на ближайшие 3 года», - говорится в сообщении.
Комментарии, по рейтингу, по дате
узбекский трикотаж - дело хорошее, нужно просто технологии современные и краски ( химия ) ,
тогда в реале можно конкурировать на рынке и тем более многие БРЕНДЫ с удовольствием разместят свои производства в Узбекистане ( очень дешевый рабочий труд )
узбекский хлопок не используют в тканях на МИРОВЫХ рынках - из за того что до сих пор ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЕТСКИЙ ТРУД при собирании хлопка сырца ,
наверно кто был на западе видели - что на некоторых изделиях - пишится что хлопок натуральный и не использовался детский труд ( Узбекистан - уже имел санкци за эту тему)
и теперь пожалуй -самое главное , ПОКА в Узбекистане , не будет свободно конвертируемая валюта ( при оплатах и перемещении ) ,вернее сказать доступ кней , как простых граждан , так и юр лиц -
то не одна серьезная компания не будет работать ОТКРЫТО в этой стране
а это ОЧЕНЬ ,ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА
ну а чем хуже - наши соседи ?
Цитата: ЛиКа от 04.01.2017 12:06:46
Несколько лет покупаю ребенку нательное белье изготовленное в Узбекистане. Качество хорошее, цена демократическая, чистый хлопок, не линяет, не вытягивается. Жаль, фирменный магазин они недавно закрыли, но в супермаркетах их продукция есть.
Несколько лет покупаю ребенку нательное белье изготовленное в Узбекистане. Качество хорошее, цена демократическая, чистый хлопок, не линяет, не вытягивается. Жаль, фирменный магазин они недавно закрыли, но в супермаркетах их продукция есть.
конвертация , основная проблема Узбекистана , отсюда двойной курс , рыночный ( теневой) и официальный ,
ну а что насчет вещей , то узбекские вещи на первое врем хороши , но поверьте мне , они как другие вещи не будут так же смотрительны через 4-5 лет , при обильном стирании , всё таки - технология сказывается
Цитата: портфил от 04.01.2017 12:11:58
конвертация , основная проблема Узбекистана , отсюда двойной курс , рыночный ( теневой) и официальный ,
ну а что насчет вещей , то узбекские вещи на первое врем хороши , но поверьте мне , они как другие вещи не будут так же смотрительны через 4-5 лет , при обильном стирании , всё таки - технология сказывается
Цитата: ЛиКа от 04.01.2017 12:06:46
Несколько лет покупаю ребенку нательное белье изготовленное в Узбекистане. Качество хорошее, цена демократическая, чистый хлопок, не линяет, не вытягивается. Жаль, фирменный магазин они недавно закрыли, но в супермаркетах их продукция есть.
Несколько лет покупаю ребенку нательное белье изготовленное в Узбекистане. Качество хорошее, цена демократическая, чистый хлопок, не линяет, не вытягивается. Жаль, фирменный магазин они недавно закрыли, но в супермаркетах их продукция есть.
конвертация , основная проблема Узбекистана , отсюда двойной курс , рыночный ( теневой) и официальный ,
ну а что насчет вещей , то узбекские вещи на первое врем хороши , но поверьте мне , они как другие вещи не будут так же смотрительны через 4-5 лет , при обильном стирании , всё таки - технология сказывается
Здесь согласен, купил поло (футболка с воротничком) - маде ин Узбекистон. Качество класс, чистый хлопок,но не прошло и пары месяцев и раза четыре-пять постирал - от нее ни вида , ни фига не осталось(((. Так дело в технологиях!?
Цитата: Гоги80 от 04.01.2017 14:42:10Дело в хлопке - материал такой.
Здесь согласен, купил поло (футболка с воротничком) - маде ин Узбекистон. Качество класс, чистый хлопок,но не прошло и пары месяцев и раза четыре-пять постирал - от нее ни вида , ни фига не осталось(((. Так дело в технологиях!?
Цитата: портфил от 04.01.2017 12:11:58
конвертация , основная проблема Узбекистана , отсюда двойной курс , рыночный ( теневой) и официальный ,
ну а что насчет вещей , то узбекские вещи на первое врем хороши , но поверьте мне , они как другие вещи не будут так же смотрительны через 4-5 лет , при обильном стирании , всё таки - технология сказывается
Цитата: ЛиКа от 04.01.2017 12:06:46
Несколько лет покупаю ребенку нательное белье изготовленное в Узбекистане. Качество хорошее, цена демократическая, чистый хлопок, не линяет, не вытягивается. Жаль, фирменный магазин они недавно закрыли, но в супермаркетах их продукция есть.
Несколько лет покупаю ребенку нательное белье изготовленное в Узбекистане. Качество хорошее, цена демократическая, чистый хлопок, не линяет, не вытягивается. Жаль, фирменный магазин они недавно закрыли, но в супермаркетах их продукция есть.
конвертация , основная проблема Узбекистана , отсюда двойной курс , рыночный ( теневой) и официальный ,
ну а что насчет вещей , то узбекские вещи на первое врем хороши , но поверьте мне , они как другие вещи не будут так же смотрительны через 4-5 лет , при обильном стирании , всё таки - технология сказывается
Здесь согласен, купил поло (футболка с воротничком) - маде ин Узбекистон. Качество класс, чистый хлопок,но не прошло и пары месяцев и раза четыре-пять постирал - от нее ни вида , ни фига не осталось(((. Так дело в технологиях!?
Цитата: Гоги80 от 04.01.2017 14:42:10
Здесь согласен, купил поло (футболка с воротничком) - маде ин Узбекистон. Качество класс, чистый хлопок,но не прошло и пары месяцев и раза четыре-пять постирал - от нее ни вида , ни фига не осталось(((. Так дело в технологиях!?
Цитата: портфил от 04.01.2017 12:11:58
конвертация , основная проблема Узбекистана , отсюда двойной курс , рыночный ( теневой) и официальный ,
ну а что насчет вещей , то узбекские вещи на первое врем хороши , но поверьте мне , они как другие вещи не будут так же смотрительны через 4-5 лет , при обильном стирании , всё таки - технология сказывается
Цитата: ЛиКа от 04.01.2017 12:06:46
Несколько лет покупаю ребенку нательное белье изготовленное в Узбекистане. Качество хорошее, цена демократическая, чистый хлопок, не линяет, не вытягивается. Жаль, фирменный магазин они недавно закрыли, но в супермаркетах их продукция есть.
Несколько лет покупаю ребенку нательное белье изготовленное в Узбекистане. Качество хорошее, цена демократическая, чистый хлопок, не линяет, не вытягивается. Жаль, фирменный магазин они недавно закрыли, но в супермаркетах их продукция есть.
конвертация , основная проблема Узбекистана , отсюда двойной курс , рыночный ( теневой) и официальный ,
ну а что насчет вещей , то узбекские вещи на первое врем хороши , но поверьте мне , они как другие вещи не будут так же смотрительны через 4-5 лет , при обильном стирании , всё таки - технология сказывается
Здесь согласен, купил поло (футболка с воротничком) - маде ин Узбекистон. Качество класс, чистый хлопок,но не прошло и пары месяцев и раза четыре-пять постирал - от нее ни вида , ни фига не осталось(((. Так дело в технологиях!?
да в технологиях ,
качество узбекского хлопка позволяет шить хорошие- качественные вещи (спец одежда, майки , рубашки и прочее - на этом уровне ), что то серьезное - их хлопок уже не подойдет ,
прежде всего - в Узбекистане - остаются старые техлологии по выработки тканей из хлопка , не хватает хорошей ( экологической химии) для красок , поэтому после нескольких стирок всё бледнеет и тускнеет
а хорошие современные станки, от первых этапов когда хлопок собрали , потом в пряжу , ну а потом вещи - это много что значит .
Т.е нужны образованные технари, со знанием языка, хотя бы русский. А там по ходу тема та же, да и кто им даст технологии, это же рынок. Западу нужен сбыт и сырье и чем тупее мы тем им лучше, тупые конкуренцию не составят. Элита наша (так сказать) идет у них на поводу и всячески истребляет образование в том виде в каком оно должно быть. Хотя их дети олигархов учатся в гарвардах, а как же им же нужно общаться со своими колониями на их языке.
Вообщем при СССР было образование не айс но Было достойное, а сча ниже плинтуса. В академиях ученики даже учебники не носят, а херли их носить экзамены все равно за деньги покупают.
Без образования технологий не получить, не ну получить то можно не проблема. Но на уровне нажима кнопок. Запчасти, программы все у тех кто продаст железо придется покупать.
А это уже зависимость, т.е нагнуть смогут всегда и в любую для них сторону